Κακοκαιρία “Λέανδρος”: Στο 30% η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα (εικόνες)

Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν το «παγωμένο αποτύπωμα» του «Λέανδρου» σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Η κακοκαιρία «Λέανδρος» προκάλεσε εκτεταμένη χιονοκάλυψη, από τις μεγαλύτερες των τελευταίων 16 ετών για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου το 30% -σχεδόν το ένα τρίτο- της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας ήταν πλέον καλυμμένο από χιόνι, περίπου 18% περισσότερο από τον μέσο όρο γι' αυτήν την εποχή και αφού είχε προηγηθεί μία ασυνήθιστα περιορισμένη χιονοκάλυψη στη χώρα μας τον Δεκέμβριο. Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου η χιονοκάλυψη είχε υποχωρήσει στο ένα τέταρτο της ξηράς (24%).

Κατά τη διάρκεια του «Λέανδρου», μεταξύ 15 και 18 Ιανουαρίου, εκδηλώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, ενώ σε άλλες γειτονικές περιοχές με το ίδιο υψόμετρο διαφορετικές καιρικές συνθήκες προκάλεσαν διαφορές στην έκταση της χιονοκάλυψης. Οι δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν το «παγωμένο αποτύπωμα» του «Λέανδρου» σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Για παράδειγμα, εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το πρωί της Τετάρτης δείχνουν ότι η Δυτική Λήμνος δέχθηκε μεγάλα ύψη χιονιού, ακόμη και σε παραθαλάσσια τμήματα όπου το χιόνι ξεπέρασε σε ύψος τα 30 εκατοστά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού οι χιονοπτώσεις είχαν πολύ μικρότερη ένταση και εναλλάσσονταν με χιονόνερο. Από την άλλη, εικόνα από τον ίδιο δορυφόρο τη Δευτέρα δείχνει τις δυτικές συνοικίες της Λάρισας καλυμμένες με χιόνι, ενώ την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μέρος του θεσσαλικού κάμπου πιο ανατολικά και με το ίδιο υψόμετρο δεν είχε ίχνος χιονοκάλυψης.

Πηγή: meteo.gr