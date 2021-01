Παράξενα

ΚΥΣΕΑ: αύξηση θητείας στον Στρατό Ξηράς

Δείτε σε πόσους μήνες αυξάνεται πλέον η θητεία στο Στρατό Ξηράς. Τι θα γίνει με όσους υπηρετούν ήδη.

Εκτός από την -με ομόφωνη απόφαση- ανανέωση της θητείας των Αρχηγών ΓΕΑ και Ελληνικής Αστυνομίας, στο ΚΥΣΕΑ συζητήθηκε και το θέμα της αύξησης στης θητείας στον Στρατό Ξηράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, δόθηκε το «πράσινο φως» για την αύξησή της στους 12 μήνες και στον Στρατό.

Ωστόσο την σχετική απόφαση αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι και αρμόδιο.

Σε αυτή την απόφαση θα διευκρινίζεται και ο χρόνος εφαρμογής της εξομοίωσης της θητείας στον Στρατό Ξηράς με εκείνη στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, δηλαδή από ποια ΕΣΣΟ θα ισχύσει.

Θεωρείται βέβαιο πως η αύξηση δεν θα επηρεάσει όσους ήδη υπηρετούν την στρατιωτική θητεία τους, σύμφωνα με το onalert.gr.