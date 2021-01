Life

“Άγριες Μέλισσες”: εξαφανίσεις, σχέσεις στα άκρα και ανατροπές! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικά και τα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που καθηλώνει τους τηλεθεατές με την πλοκή και την κινηματογραφική αισθητική της.

Οι «Άγριες Μέλισσες», με την δυνατή πλοκή, τις καταιγιστικές εξελίξεις, τις συγκλονιστικές ερμηνείες και την κινηματογραφική αισθητική, συνεχίζονται με επεισόδια γεμάτα ανατρεπτικές εξελίξεις, που θα μαγνητίσουν το ενδιαφέρον του κοινού, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 80

Η εξαφάνιση της Ασημίνας και του Σέργιου θα φέρει αναστάτωση αλλά και έντονες συγκρούσεις ανάμεσα στις αδελφές Σταμίρη και τους Σεβαστούς. Ο Τάκης θα μπει στο στόχαστρο του Βόσκαρη, μετά από έναν καυγά με τον Νικηφόρο, ενώ ο Μπάμπης βρίσκει καταφύγιο στην Ασημίνα, η οποία είναι αποφασισμένη να χαράξει μια νέα ζωή με τον γιο της. Ο Τόλλιας και η Παγώνα προσπαθούν να καταπνίξουν τον φόβο τους, για την επιλογή της Σοφούλας να παντρευτεί τον Βόσκαρη. Η Ουρανία κι ο Κυριάκος είναι σίγουροι πως ο Μπάμπης βοήθησε την Ασημίνα και προσπαθούν να τον πείσουν, να μιλήσει. Την ίδια προσπάθεια θα κάνει κι ο Νικηφόρος, χρησιμοποιώντας όμως επικίνδυνες μεθόδους. Η Δρόσω παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να φύγει ο Τάκης απ’ το Διαφάνι αλλά κι απ’ τη ζωή της.

Τρίτη 26 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 81

Οι έρευνες της αστυνομίας για την εξαφάνιση της Ασημίνας και του Σέργιου συνεχίζονται και στο χωριό αρχίζουν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες. Ο Νικηφόρος δίνει τελεσίγραφο στην Ασημίνα, μέσω του Μπάμπη, ενώ ενημερώνει την αστυνομία για την εμπλοκή του και ο Μπάμπης συλλαμβάνεται. Θα μπορέσει να κρατήσει μυστική την κρυψώνα της Ασημίνας μέχρι τέλους; Ο Τόλλιας, μετά από μια εκ βαθέων συζήτηση με τον Λάμπρο, θα απαγορεύσει στη Σοφούλα να ξαναδεί τον Βόσκαρη και εκείνη θα πάρει μια επικίνδυνη απόφαση. Ο Τάκης αποφασίζει να παραμείνει στο σπίτι των αδελφών Σταμίρη, φέρνοντας τη Δρόσω στα όριά της. Η Ασημίνα θα δεχτεί στην κρυψώνα της μια αναπάντεχη επίσκεψη που θα την ταράξει.

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 82

Ο Νικηφόρος ψάχνει να βρει την Ασημίνα και τον Σέργιο ενώ κατηγορεί τον Κωνσταντή για όσα έγιναν. Στο σπίτι των Σεβαστών, επικρατεί αναταραχή και όλοι αγωνιούν για το παιδί. Ο Τάκης προσπαθεί να πείσει τη Δρόσω πως τώρα είναι η ευκαιρία της να διεκδικήσει το παιδί της αφού ο γάμος της αδελφής της διαλύεται. Η Δρόσω έχει κρυφές ελπίδες και τις μοιράζεται με τον Κωνσταντή που εκφράζει τα συναισθήματά του ανοιχτά. Ο Τόλλιας και η Παγώνα μάταια προσπαθούν να πείσουν τη Σοφούλα να επιστρέψει στο σπίτι καθώς είναι αποφασισμένη να παντρευτεί τον Βόσκαρη. Η Ελένη, βλέποντας την κατάσταση της Ασημίνας, αποφασίζει να μιλήσει στον Νικηφόρο. Ο Γραμματικός προτρέπει τον Λάμπρο να προχωρήσουν σε καταγγελία του Βόσκαρη με την ελπίδα να βρεθούν κι άλλες αποδείξεις εναντίον του. Ο Βόσκαρης, όμως, μαθαίνει την αλήθεια για τον Κυπραίο και ετοιμάζεται να κυνηγήσει την Ελένη.

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 83

Η Δρόσω και ο Κωνσταντής είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τα εμπόδια στη σχέση τους, αλλά ο Τάκης δεν μπορεί να δεχτεί πως η Δρόσω θα τον αφήσει για άλλον άντρα. Η Ασημίνα καταλαβαίνει πως ο Νικηφόρος δεν έχει σκοπό να της δώσει το παιδί αν τον αφήσει. Ο Άγγελος έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον Κυπραίο και τον πατέρα του. Μαζί με το Νέστορα, βρίσκουν τον Ματθαίο για να επιβεβαιώσουν τις υποψίες της αστυνομίας. Ο Βόσκαρης κάνει πρόταση γάμου στη Σοφούλα, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών της. Η Δρόσω θα βρεθεί με τον Δούκα και τη Μυρσίνη. Θα μπουν νέοι κανόνες στη συμφωνία τους ή θα τιναχτεί στον αέρα; Η Ελένη με τον Λάμπρο ετοιμάζονται για την καταγγελία, μαζί με τις άλλες γυναίκες, ενώ μια αναπάντεχη επίσκεψη στο Διαφάνι θα αναστατώσει τον Μελέτη και την Πηνελόπη…

#AgriesMelisses

Gallery