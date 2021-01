Κόσμος

Μπορέλ σε Τσαβούσογλου: Απαιτείται βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο

Τι δήλωσαν ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν την συνάντησή τους.

Της Μαρίας Αρώνη

Ως ένα «θετικό βήμα» χαρακτήρισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, την ανακοίνωση για επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας και Τουρκίας, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες.

Σε κοινές δηλώσεις τους, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι αυτό το «θετικό βήμα» για επανέναρξη των συνομιλιών, θα πρέπει να διατηρηθεί και «οι προθέσεις να γίνουν πράξεις».

Ο Ζοζέπ πορέλ χαρακτήρισε ως «θετικό βήμα» και τις προσπάθειες του Γ.Γ. των Η.Ε. για την επανέναρξη διευθέτησης του Κυπριακού, υπό την αιγίδα των Η.Ε.

«Πρέπει να δούμε βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο Μπορέλ απευθυνόμενος στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επισήμανε ότι βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έπειτα από πρόσκληση που του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Τόνισε ότι το 2020 ήταν μια «προβληματική χρονιά για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας», με αποκορύφωμα τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου για την Τουρκία. «Από τότε και οι δύο πλευρές έχουμε εκφράσει τη βούλησή μας να δημιουργήσουμε μια πιο θετική ατμόσφαιρα για τη βελτίωση των σχέσεών μας», πρόσθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Σημείωσε, ωστόσο, ότι για να υπάρχει μια «βιώσιμη» θετική ατζέντα χρειάζονται «συγκεκριμένα βήματα και από τις δύο πλευρές». Ο Τσαβούσογλου ανέφερε ότι στη συνάντησή του με τον Μπορέλ θα συζητήσουν για την τουρκική πρόταση «ανανέωσης» της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το μεταναστευτικό, για τη Διεθνή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, για την απελευθέρωση της βίζας για τους τούρκους πολίτες και για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Τέλος, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει προσκαλέσει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Τουρκία και ότι στη συνάντησή του με τον Μπορέλ θα προετοιμάσουν αυτή την επίσκεψη.