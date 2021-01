Πολιτική

Βορίδης: κατάργηση της απλής αναλογικής για Δήμους - Περιφέρειες

Τι αναφέρει ο νέος Υπ. Εσωτερικών. Πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο. Τι θα ισχύσει για τα ποσοστά εκλογής.

Του Παναγιώτη Στάθη

Το νέο εκλογικό νομοσχέδιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας πρόκειται να παρουσιάσει στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε την πρόθεση της Κυβέρνησης να αλλάξουν τα ποσοστά της πλειοψηφίας που αναμένεται να κλειδώσουν πέριξ του 42% καθώς και ο καθορισμός κατώτατου ορίου για την εκλογή των συνδυασμών «ώστε να μην έχουμε εκπροσωπήσεις με ποσοστά 0,3%» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε πάντως πως τα ποσοστά εκλογής πρόκειται να συζητηθούν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο όπου και θα παρουσιαστεί το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών.