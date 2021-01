Υγεία - Περιβάλλον

Εθελοντική αιμοδοσία: Κικίλας - Πέτσας κάνουν έκκληση στους ΟΤΑ

Το κάλεσμα σε Δήμους και Περιφέρειες, με σύνθημα, «Δίνουμε Αίμα, Σώζουμε Ζωές».

Οι ανάγκες για εθελοντική προσφορά αίματος δεν σταματούν ποτέ προκειμένου να καλυφθούν οι συμπολίτες μας που μεταγγίζονται τακτικά, αλλά και οι ασθενείς που χρειάζεται να χειρουργηθούν, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Υγείας.

Ιδιαίτερα, αυτήν την εποχή, λόγω της πανδημίας, οι ανάγκες για προσφορά αίματος είναι ακόμη μεγαλύτερες, επισημαίνει επίσης το υπουργείο και προσθέτει.

«Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, έπειτα από τηλεφωνική τους συνομιλία, καλούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας να οργανώσουν εθελοντικές αιμοδοσίες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς, τηρώντας τα καθορισμένα πρωτόκολλα και τους κανόνες υγιεινής.

Το μήνυμα είναι ένα: Δίνουμε Αίμα, Σώζουμε Ζωές».