Κοινωνία

Καταδίωξη και σύλληψη ληστή - Διέφυγε ο συνεργός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εντοπίστηκε ο κακοποιός, ο οποίος προσπάθησε να μην εγκλωβιστεί από τους αστυνομικούς.

(φωτό αρχείου)

Περιπετειώδης καταδίωξη σημειώθηκε την Τετάρτη στον Κολωνό όταν ένας 42χρονος αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Μετά την καταδίωξη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ο συνεπιβάτης διέφυγε. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος αλλοδαπός είναι μέλος συμμορίας που διέπραττε κλοπές από οικίες.

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο συνεργός του, ενώ εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικό ποσό, τα οποία είχαν αφαιρεθεί την προηγούμενη μέρα από οικία στο Χαϊδάρι.

Από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών από οικίες στο Περιστέρι και στο Χαϊδάρι. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.