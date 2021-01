Πολιτική

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση για τα μέσα μεταφοράς

Τι καταλογίζει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την κατάσταση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ευθύνες στην κυβέρνηση για τον συνωστιμό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εν μεσω πανδημίας, επιρρίπτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

"Την ώρα που ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, Φρανκ Ούλριχ Μοντγκόμερι, δηλώνει πως «οι μολύνσεις δεν συμβαίνουν κυρίως το απόγευμα και το βράδυ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσα στα λεωφορεία, στα τρένα και στη δουλειά», η κυβέρνηση συνεχίζει την ανεύθυνη πολιτική στα ΜΜΜ.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Καραμανλής, ισχυρίζεται ότι στα λεωφορεία δεν κολλάει, ενώ ο κ. Μητσοτάκης, πριν από λίγες ημέρες, παραποιούσε στοιχεία γαλλικής μελέτης για να πείσει ότι αρκεί το κυβερνητικό «κάναμε ό,τι μπορούσαμε στις αστικές συγκοινωνίες».

Ακόμα τα 300 πρώτα λεωφορεία αναμένονται από τον Μάρτιο, και μέχρι τότε οι πολίτες θα συνεχίζουν να στοιβάζονται στα ΜΜΜ.

Μπροστά στον κίνδυνο ενός τρίτου κύματος της πανδημίας η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τον ανορθολογισμό των στελεχών της και να αρνείται την πραγματικότητα, που περιγράφεται με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο".