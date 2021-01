Αθλητικά

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας ζήτησε παρέμβαση Αυγενάκη

Οι αποκαλύψεις της Μπεκατώρου και οι καταγγελίες του Κακλαμανάκη, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη World Sailing.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ελληνική ιστιοπλοΐα, μετά τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη, αλλά και τις καταγγελίες του Νίκου Κακλαμανάκη για κατάχρηση εξουσίας από τη διοίκηση της ΕΙΟ, κίνησαν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ομοσπονδίας του αθλήματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της World Sailing, Ντέιβιντ Γκράχαμ, επικοινώνησε με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, και τον ενημέρωσε για το περιεχόμενο αναλυτικής επιστολής Ελλήνων Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών, που ετέθη υπόψη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χθες βράδυ και ζητά την άμεση παρέμβασή της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υφυπουργείου Αθλητισμού, ο Ντέιβιντ Γκράχαμ εξέφρασε την ανησυχία και την απογοήτευσή του για τα καταγγελλόμενα και αναφέρθηκε στην ανάγκη στενής συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση και την αθλητική κοινότητα της χώρας μας, προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση στην ελληνική ιστιοπλοΐα.

Τόνισε, μάλιστα, ότι εντός των επόμενων ημερών θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για να εξετάσει τα καταστατικά περιθώριά τους και τις άμεσες ενέργειές τους.