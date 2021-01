Κοινωνία

Στις ράγες το τραμ στη γραμμή “Μπάτης” - ΣΕΦ (εικόνες)

Πρώτοι “επιβάτες” οι Κώστας Καραμανλής, Γιώργος Πατούλης και Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Το τμήμα της γραμμής του ΤΡΑΜ από την Αγία Σκέπη-Φάληρο έως τον κόμβο του ΣΕΦ, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 5.5 εκ. ευρώ και παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό, επιθεώρησαν την περασμένη Πέμπτη ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλής, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο υφ. Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννης, οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε συρμό του τραμ και έκαναν τη συγκεκριμένη διαδρομή. Συνολικά δόθηκε σε λειτουργία το τμήμα της γραμμής Μπάτης-ΣΕΦ.

Στην επίσκεψη παραβρέθηκαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Ν.Χαιρέτας και ο Διευθυντής Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλος.

Η ανακατασκευή της γραμμής, έγινε στο πλαίσιο των έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (φάση Α’), που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Η γραμμή είχε ήδη παραδοθεί στη ΣΤΑΣΥ στις 11 Ιανουαρίου, προκειμένου να γίνει δοκιμαστική λειτουργία και οι τελικοί έλεγχοι.

Ειδικότερα ανακατασκευάσθηκε ριζικά το τμήμα της γραμμής του ΤΡΑΜ από το ΣΕΦ μέχρι την Αγία Σκέπη –Φάληρο (από Χ.Θ. 1+000 εως Χ.Θ. 2+820).Επίσης ανακατασκευάστηκε τμήμα της γραμμής μήκους 120μ. πλησίον της στάσης «Αγία Σκέπη» και τοποθετήθηκε νέα διαγώνιος πριν από τη στάση «Τροκαντερό» (Χ.Θ. 3+940) Το μήκος της γραμμής είναι 3χλμ και το σύνολο των γραμμών που κατασκευάσθηκαν είναι 6 χλμ (Διπλή κατεύθυνση).

Η νέα σύγχρονη γραμμή βρίσκεται σε νέα, χαμηλότερη, θέση προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία στις χαμηλές περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας. Αυτό επετεύχθη, μέσω υπόγειας διάβασης κατασκευασμένης αποκλειστικά γι’ αυτό τον σκοπό και ελευθερώνοντας δύο επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στην παλιά παραλιακή Εθν. Μακαρίου που είχαν καταληφθεί κατά την αρχική κατασκευή του.

Για την ανακατασκευή της γραμμής, χρησιμοποιήθηκε το σύγχρονο σύστημα επιδομής RhedaCity που αφενός εξασφαλίζει μεγάλη ελαστικότητα για μειωμένο θόρυβο και απορρόφηση κραδασμών και αφετέρου επιτρέπει την μελλοντική αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση της τροχιάς σε εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους. Η τελική επίστρωση της τροχιάς από σταθεροποιημένη γη παρουσιάζει αρτιότατο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα συντήρησης.

Παράλληλα, οι ενδιάμεσες στάσεις Μοσχάτο, Καλλιθέα Τζιτζιφιές ανακαινίσθηκαν και συντηρήθηκαν πλήρως.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δήλωσε τα εξής: "Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθεια να μετακινούνται οι πολίτες της Αττικής με ασφαλή και σύγχρονα μέσα, όπως είναι το τραμ. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ μαζί με την πολιτική ηγεσία του υπ. Υποδομών και Μεταφορών τους κυρίους Καραμανλή και Κεφαλογιάννη για την παράδοση του τμήματος της γραμμής του ΤΡΑΜ από την Αγία Σκέπη στο Φάληρο έως τον κόμβο του ΣΕΦ, συνολικού μήκους και στις δύο κατευθύνσεις 6χλμ, η οποία ανακατασκευάστηκε πλήρως με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές της τεχνολογίας, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους περίπου 5,5 εκ. ευρώ. Παράλληλα με την ανακατασκευή της γραμμής ανακαινίσθηκαν και συντηρήθηκαν πλήρως οι σταθμοί Μοσχάτο, Τζιτζιφιές και της Καλλιθέας. Σε συνδυασμό με τους 25 νέους συρμούς οι οποίοι παραδίδονται σταδιακά στο κοινό και χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής με το πόσο των 67 εκ. ευρώ, μπορούμε να μιλάμε για σημαντικά αναπτυξιακά έργα υποδομών τα οποία η Περιφέρεια θα συνεχίσει να υποστηρίζει έμπρακτα. Βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο υποδομών και την ηγεσία του, τον κ. Καραμανλή και τον κ. Κεφαλογιάννη και συνεχίζουμε την κοινή προσπάθεια, πάντα προς όφελος των πολιτών. Έχουμε πολλά να πράξουμε στο άμεσο μέλλον με στόχο να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για μία «πράσινη» Αττική, μία Περιφέρεια-Πρότυπο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την άριστη συνεργασία μας αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας για την σημαντική δουλειά που έκαναν".

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής δήλωσε "Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας ώστε, βήμα-βήμα, να γίνονται οι αστικές συγκοινωνίες κάθε μέρα καλύτερες. Το Τραμ έχει κεντρική θέση στο σχεδιασμό μας, αφού όσο περισσότερο ενισχύουμε το δίκτυό του, τόσο περισσότερες και καλύτερες επιλογές μετακίνησης προσφέρουμε στους πολίτες. Έτσι, πριν λίγο καιρό ξεκινήσαμε ξανά τα δρομολόγια του Τραμ στο Σύνταγμα, τώρα ξεκινήσαμε πάλι και τα δρομολόγια στο Φάληρο μέχρι το ΣΕΦ, σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε και την επέκταση προς Πειραιά, ενώ αναβαθμίζουμε τον υπάρχοντα στόλο προσθέτοντας 25 νέους συρμούς. Μάλιστα, σε έναν από αυτούς μπήκαμε και σήμερα και είδαμε ότι χαρακτηρίζονται από ασφάλεια, άνεση, σύγχρονη τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας, λοιπόν, και ξέρουμε ότι έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα μέχρι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν οι πολίτες. Τέλος, θέλω και να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής και τον Γιώργο Πατούλη για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες τους, καθώς και για τη χρηματοδοτική συμβολή του ΠΕΠ της Περιφέρειας στην προμήθεια νέων συρμών και να τους συγχαρώ για όλο το έργο της ανάπλασης του Φαληρικού παραλιακού μετώπου".

Σε δηλώσεις του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε «Ο σχεδιασμός μας για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών αρχίζει και βγαίνει στην πράξη. Το Τραμ μπήκε ξανά στις ράγες από το Σύνταγμα προς το ΣΕΦ και τη Βούλα κι έτσι όλο το παραλιακό μέτωπο συνδέεται και πάλι με το κέντρο της Αθήνας. Μια γραμμή που εξυπηρετεί πολλές περιοχές και επιπλέον, αποτελεί και μια όμορφη διαδρομή. Επόμενη στάση για το Τραμ, ο Πειραιάς. Ταυτόχρονα, βελτιώνονται οι συχνότητες στα υπόλοιπα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και προχωρά η ενίσχυση του στόλου της ΟΣΥ, όπου κυκλοφορούν, πλέον, περισσότερα από 1.200 λεωφορεία και τρόλεϊ στους δρόμους της Αθήνας. Κάθε μέρα που περνάει βελτιώνονται οι υπηρεσίες των αστικών συγκοινωνιών προς τους πολίτες».