Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από το Ιπποκράτειο (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά απο πυροβολισμούς.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Thesstoday.gr ότι, στην συμβολή των οδών Καραμανλή με 28ης Οκτωβρίου, άγνωστοι πυροβόλησαν δύο άτομα εν ψυχρώ, και έπειτα τράπηκαν σε φυγή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν δύο τραυματίες, εκ των οποίων ένας τραυματίστηκε στο πόδι. Ο πρώτος έφυγε με το όχημα που είχε έρθει και ο δεύτερος έφυγε πεζός. Επί τόπου μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις και το σημείο αποκλείστηκε, ενώ εντοπίστηκαν κάλυκες.

Δεν αποκλείεται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο.

