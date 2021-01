Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Πόσα κρούσματα και που εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ώρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι περισσότερες νέες μολύνσεις.

Δεκάδες συμπολίτες μας πέθαναν από κορονοϊό τις προηγούμενες 24 ώρες, ενώ όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ, παραμένουν εκατοντάδες οι ασθενείς που παραμένουν διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ-Covid ανά την επικράτεια.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 509 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφηκαν τα 234 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη άλλες 58 νέες μολύνσεις.

Η γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: