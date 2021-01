Κοινωνία

Χειροπέδες σε αρχιφύλακα

Ποιες κατηγορίες αποδίδονται στον αστυνομικό.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος Αρχιφύλακα, ο οποίος υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής.

Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο καταγγελίας ιδιώτη, σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός, προχθές (Τρίτη 19/01/2021), του επιτέθηκε σε περιοχή της Αττικής και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, ενώ επιπλέον του απέσπασε το κινητό τηλέφωνο για να μην ειδοποιήσει την Αστυνομία για το περιστατικό.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Βαρύνεται με τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράνομης βίας ενώ από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κινούνται ήδη οι διαδικασίες για την πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης.