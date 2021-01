Κοινωνία

Επιχείρηση “Riviera”: Εξάρθρωση διεθνικής σπείρας διακίνησης μεταναστών

Πώς έπεσαν στα χέρια των ελληνικών Αρχών. Η επιχείρηση υποστηρίχτηκε από τη Europol.

Εξαρθρώθηκε διεθνική εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών και στην περαιτέρω παραλαβή και μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας.

Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες (Τέταρτη 20-1) ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν (9) αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Έναυσμα για την επιχείρηση αποτέλεσε η σύλληψη βασικού στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, ο οποίος ως συνοδηγός οχήματος συντόνιζε τη μεταφορά τεσσάρων αλλοδαπών από το νομό Έβρου στο νομό Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί και αναπτύξει δράση τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2019, ακλουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operanti).

Ειδικότερα σε πρώτο στάδιο, συγκέντρωναν αλλοδαπούς τρίτων χώρων στην Τουρκία και τους συνόδευαν – καθοδηγούσαν ώστε να εισέλθουν πεζοί στο ελληνικό έδαφος, από την περιοχή του Έβρου. Στη συνέχεια τους συνόδευαν, μέσω προκαθορισμένης διαδρομής, στην περιοχή της Ροδόπης, όπου τους παραλάμβαναν με αυτοκίνητα, σε ομάδες 3 έως 10 ατόμων, και τους μετέφεραν σε πρόχειρο προσωρινό κατάλυμα σε δασική περιοχή πλησίον της Εγνατίας Οδού.

Εκεί τους βιντεοσκοπούσαν να αναφέρουν τα στοιχεία τους και τα στοιχεία των μεσολαβητών τους και με χρήση σωματικής βίας και απειλές τους εξανάγκαζαν να επικοινωνήσουν με οικείους τους ή άτομα που μεσολάβησαν για τη μεταφορά τους, απαιτώντας να καταβάλλουν χρηματικό ποσό από -900- έως -2.500- ευρώ, μέσω ανεπίσημου συστήματος χρηματικών μεταφορών (μέθοδο hawala).

Μετά την πληρωμή, μετέφεραν τους αλλοδαπούς στη Θεσσαλονίκη, με αυτοκίνητα και από εκεί - ασυνόδευτοι πλέον - κατέληγαν κατά κύριο λόγο στην Αττική και σε άλλους προορισμούς.

Για τη μεταφορά των αλλοδαπών χρησιμοποιούσαν μεταχειρισμένη αυτοκίνητα, τα οποία καταχωρούσαν σε στοιχεία «αχυρανθρώπων». Όπως διαπιστώθηκε προέβησαν σταδιακά στην αγορά -130- μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η αγοραστική αξία των οποίων υπερβαίνει τις -700.000- ευρώ.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος ψηφιακών μέσων αποθήκευσης και κινητών τηλεφώνων,

πλήθος παραστατικών μεταφοράς χρημάτων,

πλήθος εγγράφων που αφορούν τη μεταβίβαση δεκάδων οχημάτων της εγκληματική οργάνωσης σε στοιχεία «αχυρανθρώπων»,

πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα,

γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων και

-5- επιχειρησιακά οχήματα

Περαιτέρω σε οικία ενός μέλους βρέθηκαν -3- αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών έγγραφων για την παραμονή τους στη χώρα και σε βάρος τους εφαρμόστηκε το μέτρο της διοικητικής απέλασης.

Σε βάρος των (9) συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, αρπαγής, εκβίασης, πλαστογραφίας και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και παραβάσεων του Κώδικα Μετανάστευσης. Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν είκοσι εννέα (29) επιπλέον άτομα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση υποστηρίχτηκε πληροφοριακά από την Europol, ενώ εξειδικευμένοι αναλυτές και εμπειρογνώμονες του Οργανισμού συνέδραμαν και κατά το στάδιο των ερευνών με αναλυτική υποστήριξη, ελέγχους στις βάσεις δεδομένων και τακτικές επιχειρησιακές συναντήσεις με στελέχη των Αρχών της χώρας μας. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση ενισχύθηκε με την κινητή μονάδα ανάλυσης δεδομένων ( MOBILE OFFICE ) του Οργανισμού.

Από ελληνικής πλευράς, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) της χώρας μας και εντάσσεται στο Πρόγραμμα “EMPACT” του Κύκλου Πολιτικής της Ε.Ε για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα, πανευρωπαϊκής Δράσης της οποίας ηγείται η Ελλάδα και αποσκοπεί στην εξάρθρωση οργανωμένων δικτύων διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα και εν συνεχεία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.