Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Κύπρο (βίντεο)

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κύπρο αλλά και σε Συρία, Λίβανο, Ισραήλ και Τουρκία. Δείτε βίντεο από τη στιγμή της δόνησης.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16.27 το απόγευμα της Πέμπτης (21/01/21) στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η σεισμική δόνηση ήταν 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε βάθος 40 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα ΝΑ της Λευκωσίας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους του. Έγινε έντονα αισθητός στην επικεντρική περιοχή, στην επαρχία Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λευκωσίας και Λεμεσού, και ελαφρά αισθητός στην επαρχία Πάφου. Έγινε επίσης αντιληπτός στη Συρία, Λίβανο, Ισραήλ και Τουρκία.

Το φαινόμενο παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Η στιγμή του σεισμού στην Ολομέλεια της Βουλής: