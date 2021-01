Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανησυχία Κικίλια για τα αυξημένα κρούσματα και τις μεταλλάξεις

Πόσες χιλιάδες ειναι τα ενεργά κρούσματα στην χώρα. Στην ΜΕΘ ασθενείς απο 18 ετών. Τα συγχαρητήρια και η νέα έκκληση στους πολίτες.

Κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό, την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου για τον εμβολιασμό και την κατάσταση στο ΕΣΥ, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε την ανησυχία του για την μέση ηλικία των νέων κρουσμάτων και τον αριθμό των νέων μολύνσεων, λέγοντας ότι «παρά τα μέτρα, τα κρούσματα είναι περίπου 500 την ημέρα, με μικρή αύξηση από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι ηλικίες με τα περισσότερα κρούσματα είναι από 35 – 44 ετών και από 65 και πάνω».

Ο υπ. Υγείας επανέλαβε την έκκληση προς όλους για τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και προστασίας, ενώ προσέθεσε ότι «τα ενεργά κρούσματα σε όλη την χώρα είναι 5.481, εκ των οποίων πάνω από 2.300 στην Αττική», συμπληρώνοντας ότι «τα περισσότερα νέα κρούσματα, αναλογικά με τον πληθυσμό, τις τελευταίες 7 ημέρες, καταγράφηκαν σε δυτική Αττική, Θάσο και Βοιωτία».

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι από τους 300 διασωληνωμένους, οι 112 είναι από 18 έως 64 ετών, ενώ αναφέρθηκε σε μείωση της πληρότητας των ΜΕΘ-Covid.

Ο Βασίλης Κικίλιας εξέφρασε τον προβληματισμό και την αγωνία των υγειονομικών Αρχών σε όλη την ΕΕ για την εξάπλωση του κορονοϊού και τις μεταλλάξεις, αναφέροντας την κατάσταση που έχει επιδεινωθεί σε χώρες όπως η Βρετανία και Γερμανία.

«Μέχρι το εμβόλιο δεν είχαμε άλλο μέτρο προστασίας, πέρα από τα μέτρα ατομικής προστασίας. Τώρα υπάρχει το εμβόλιο. Η διαδικασία των εμβολιασμών με την στήριξη του Συστήματος Υγείας είναι τα όπλα στα οποία θα στηριχθούμε και τους επόμενους μήνες για να παρούμε τις ζωές μας πίσω».

Ο Υπουργός υγείας ευχαρίστησε τους πολίτες για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων, λέγοντας «συμπληρώνοντας έναν χρόνο πανδημίας, ήθελα να πω ότι έχουμε ζήσει πρωτόγνωρές καταστάσεις, σε κάθε περίπτωση, είμαι περήφανος που φθάσαμε στην αρχή του τέλους, μέσω του εμβολιασμού. Είμαι πολύ περήφανος που η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας την περίοδο των Εορτών τήρησε τα μέτρα και δεν είχαμε την ραγδαία αύξηση κρουσμάτων που είχαμε σε άλλες χώρες».

Για το πρόγραμμα εμβολιασμού

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμού και την επάρκεια εμβολίων, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, «εμείς είμαστε φειδωλοί στις δηλώσεις μας και προσεκτικοί, συμβαδίζοντας με τις επιστημονικές απόψεις παγκοσμίως. Χαιρόμαστε που η χώρα μας εξασφάλισε υπερ-πολλαπλάσια εμβόλια για τον πληθυσμό της, μέσω του κοινού προγράμματος της ΕΕ, με εμβόλια που είναι άλλα εγκεκριμένα ήδη ή άλλα, όπως το εμβόλιο της AstraZeneca, με την έγκριση τους να επίκειται».

«Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα και συνεχίζεται με ασφάλεια, με βάση προτεραιότητες και με πρώτους τους υγειονομικούς που «κουβάλησαν» φορτίο στην πλάτη τους όλον αυτόν τον καιρό. Είναι μια οργανωμένη, δομημένη προσπάθεια, με την συμμετοχή πολλών υπηρεσιών, είδατε ότι ανοίγει η πλατφόρμα για νέα ηλικιακή ομάδα. Υπάρχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την νησιωτική Ελλάδα, το οποίο θέλουμε να φέρουμε εις πέρας. Προχωράμε κανονικά και με σταθερά βήματα», συμπλήρωσε ο Υπ. Υγείας.

Σχετικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλες χώρες για νέα lockdown, ο κ. Κικίλιας είπε ότι στην Ελλάδα ελήφθησαν έγκαιρα και αυστηρά μέτρα, βάσει και των εισηγήσεων των ειδικών, με περιορισμούς και σύμφωνα με τα τοπικά δεδομένα, λόγω των οποίων η χώρα μας δεν βρίσκεται στην κατάσταση άλλων χωρών, που όπως είπε «πληρώνουν βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές», ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν περιορισμοί που ισχύουν στην Ελλάδα και στόχος είναι η σταδιακή άρση τους, με πρώτο γνώμονα πάντα την υγεία των πολιτών και ύστερα και την οικονομία.

Για την επάρκεια εμβολίων

«Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της ευρωπαϊκής οικογένειας είναι ότι μπορέσαμε να κάνουμε μαζί προμήθειες εμβολίων για όλες τις χώρες και μάλιστα ισομερώς και όχι με διαφορετικά δεδομένα για χώρες που είναι φτωχότερες και λιγότερο ισχυρές. Οι ειδικοί της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας έχουν απαντήσει ότι δεν είναι δυνατόν να “σπάσουν” οι πατέντες και να παραχθούν εμβόλια στην Ελλάδα και όλα αυτά που ακούγονται», είπε ο κ. Κικίλιας.

Τόνισε ότι «μέριμνα και πρόγραμμα υπάρχει, ώστε όταν αρχίσουν και έρχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες τα εμβόλια στην Ελλάδα, τότε ναι, στα πλαίσια της αλληλεγγύης θα πρέπει και θα μπορούμε να στηρίξουμε όλους όσοι το έχουν ανάγκη. Πρώτη μέριμνα είναι το σύνολο των Ελλήνων πολιτών».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, παρουσιάστηκε και το Πλάνο Εμβολιασμού των κατοίκων στην νησιωτική Ελλάδα: