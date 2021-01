Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το πλάνο εμβολιασμού στα νησιά της Ελλάδας

Οι 4 φάσεις εμβολιασμού, που ανακοίνωσε ο Ταξίαρχος Αρίστος Περρής.

Σε 4 φάσεις θα γίνει ο εμβολιασμός των κατοίκων στα νησιά της Ελλάδας, όπως εξήγησε ο ταξίαρχος Αρίστος Περρής

Αναλυτικα:

1η φάση: 18 νησιά με νοσοκομειακές μονάδες, οπου ήδη έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός των υγειονομικών και έπονται οι πολίτες σύμφωνα με τον προγραμματισμο.

2η φάση: 12 νησιά με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου απο τους μονίμους κατοίκους άνω των 80 ετών

3η φάση: 10 νησιά 1000 - 3500 κατοίκων. Ο εμβολιασμός αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 Φεβρουαρίου.

4η φάση: νησιά κάτω των 1000 κατοίκων. Η αρχή των εμβολιασμών θα γίνει απο το Καστελόριζο για τους κατοίκους άνω των 18 ετών.



Μίνα Γκάκα: μας ανησυχούν οι μεταλλάξεις του κορονοϊου

Στις μεταλλάξεις του κορονοϊού αναφέρθηκε ο προεδρος του ΚΕΣΥ, Μίνα Γκάκα. Τόνισε ότι υπάρχει ανησυχία καθώς ο μεταλλαγμένος ιός σαρώνει την Πορτογαλία, την Γερμανία και την Αγγλία. Σημείωσε όμως, ότι η υπερμετάδοση στις 3 χώρες οφείλεται και στη χαλάρωση των μέτρων

Τόνισε πάντως, ότι τα εμβόλια ανταποκρίνονται στις μεταλλάξεις αλλά θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα προστατευτικά μέτρα έως ότου ολοκληρωθει ο εμβολιασμός του συνόλου του πληθυσμού.