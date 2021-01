Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το πιστοποιητικό εμβολιασμού συζητούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Επί τάπητος και το ενδεχόμενο νέων περιορισμών στα ταξίδια. Όλα όσα βρίσκονται στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης Κορυφής.

Της Μαρίας Αρώνη

Η επιτάχυνση των εμβολιασμών, τα πιστοποιητικά, καθώς και το ενδεχόμενο νέων περιορισμών στα ταξίδια για να μην υπάρξει μετάδοση των νέων μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού, θα βρεθούν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων ηγετών που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν πόσο εφικτός είναι ο στόχος που ζητά από τα κράτη-μέλη η Κομισιόν, να εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού ως το καλοκαίρι. Τα κράτη-μέλη ανησυχούν για τις καθυστερήσεις στην παραγωγή των εμβολίων, μετά την ανακοίνωση της Pfizer ότι θα μειώσει τις παραδόσεις. Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μηνύσει τις φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και Biontec, όμως η Pfizer έχει υποσχεθεί ότι οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχει διαβεβαιώσει την Κομισιόν ότι όλες οι παραγγελίες θα φτάσουν στις χώρες της ΕΕ, ως το τέλος Μαρτίου.

Παράλληλα, οι ηγέτες της Ελλάδας, της Δανίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ζητούν να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης νέων εμβολίων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αναμένεται να εγκρίνει στα τέλη Ιανουαρίου το εμβόλιο της AstraZeneca και το Φεβρουάριο το εμβόλιο της Johnson&Johnson. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Συμβουλίου, τόνισε ότι ο ΕΜΑ είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός και οι διαδικασίες για την ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εμβολίων πρέπει να τηρούνται.

Πιστοποιητικά Εμβολιασμού

Το θέμα των πιστοποιητικών εμβολιασμού θα συζητηθεί για πρώτη φορά από τους ευρωπαίους ηγέτες. Μία από τις πολλές προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι είναι αυτή του Έλληνα πρωθυπουργου, Κυριάκου Μητσοτάκη, για ένα κοινό πιστοποιητικό που θα διευκολύνει τα ταξίδια στην ΕΕ. Η Κομισιόν έχει προτείνει να συμφωνηθεί μια κοινή προσέγγιση για το θέμα ως το τέλος Ιανουαρίου. Η πρόταση βρίσκει σύμφωνες τις χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό, όπως π.χ. η Μάλτα και η Πορτογαλία. Ωστόσο, αρκετές χώρες, με πρώτη τη Γαλλία, χαρακτηρίζουν τη συζήτηση "πρόωρη", καθώς η επιστημονική κοινότητα δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μετά τον εμβολιασμό, ούτε πόσο διαρκεί η ανοσία.

Μετάλλαξη κορονοϊού

Ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ, είναι η εμφάνιση των νέων μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού. Η Γερμανία αναμένεται να θέσει στο τραπέζι το ζήτημα νέων περιορισμών στις μετακινήσεις εντός της ΕΕ. Στο πλευρό της αναμένεται να ταχθούν οι πρωθυπουργοί της Ολλανδίας και του Βελγίου. Αναμένεται να ζητηθούν αυστηρότερα μέτρα για την αποθάρρυνση των ταξιδιών εντός της ΕΕ το Φεβρουάριο. Η δε Γερμανία, απειλεί ακόμα και με κλείσιμο των συνόρων της, αν οι χώρες της ΕΕ δεν λάβουν εγκαίρως μέτρα.