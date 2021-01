Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: συλλήψεις διαδηλωτών στο φοιτητικό συλλαλητήριο (βίντεο)

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές στο φοιτητικό συλλαλητήριο. Πώς προκλήθηκε η ένταση.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές τριών διαδηλωτών κατά την ένταση που σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε κινητοποίηση μελών φοιτητικών παρατάξεων ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, αντίσταση και απείθεια.

Η ένταση προκλήθηκε, όταν φοιτητές που συμμετείχαν στη διαδήλωση και συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου, επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία μέσω της Εγνατίας Οδού, παρά τα περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη διασποράς του κορονοϊού.

Συνάντησαν όμως αστυνομικό φραγμό, ενώ ακολούθησαν αψιμαχίες και περιορισμένη χρήση χημικών από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Να αφεθούν ελεύθεροι όλοι ζητάει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωση μιλάει για "αναίτια και απρόκλητη επίθεση της ελληνικής αστυνομίας ενάντια σε φοιτητές" και καταγγέλλει ότι "στην παρέμβαση που έγινε από κλιμάκιο του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή Λεωνίδα Στολτίδη, για την απελευθέρωση των συλληφθέντων και την αιτιολογία των συλλήψεων, οι αστυνομικές δυνάμεις αρκέστηκαν στο να "φυγαδέψουν" τους συλληφθέντες προς άγνωστη κατεύθυνση".

Βίντεο: thestival.gr