Εγκάρδια η συνάντηση Σχοινά - Τσαβούσογλου

Τι συζήτησαν ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών.

Της Μαρίας Αρώνη

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αντιπροέδρου Μαργαρίτη Σχοινά με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με πηγές των Βρυξελλών, η συνάντηση κρατησε μία ώρα και πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συζήτηση των δύο ανδρών έγινε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς επέμεινε στην ανάγκη συνεργασίας και συνεννόησης στα θέματα των αρμοδιοτήτων του. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, στα θέματα ασφάλειας, στα κοινοτικά προγράμματα για φοιτητές όπως το Erasmus και στο διαθρησκιακό διάλογο.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο Μ. Σχοινάς έθεσε το θέμα επιστροφής των 1450 μεταναστών και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε θετική ανταπόκριση της τουρκικής πλευράς, με χρονικό ορίζοντα το Μάρτιο.

Σύμφωνα με πηγές των Βρυξελλών, το κεντρικό συμπέρασμα της συνάντησης είναι ότι όσο πλησιάζει η κρίσιμη στιγμή της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου, είναι επιτακτική ανάγκη να χτιστεί μια ευρωτουρκική σχέση σε βάσεις θετικής συνεννόησης και χωρίς διχαστικές δηλώσεις που να αναιρούν τις αποφάσεις του Δεκεμβρίου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάλεσε τον Μαργαρίτη Σχοινά, ως κεντρικό ομιλητή, στο Φόρουμ της Αττάλειας, τον Ιούνιο.

Welcomed Minister @MevlutCavusoglu in @EU_Commission today. Constructive discussions about the opportunities and challenges ahead. Migration, security, people to people contacts and @EUErasmusPlus cooperation at the heart of a renewed EU-Turkey agenda. Time for positive steps. pic.twitter.com/vaamzbHG4H