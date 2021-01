Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: η Pfizer μειώνει τις παραδόσεις έως 50%

Αυξάνεται η δυσφορία για τις απροσδόκητες περικοπές των προμηθειών. Ποιες χώρες θα παραλάβουν τον μισό από τον προγραμματισμένο όγκο.

Η Pfizer μείωσε έως το μισό τον όγκο των εμβολίων κατά της Covid-19 που θα διανείμει σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν την εβδομάδα, ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, την ώρα που αυξάνεται η δυσφορία για τις απροσδόκητες περικοπές των προμηθειών από την αμερικανική φαρμακοβιομηχανία.

Η Ρουμανία θα παραλάβει το 50% του προγραμματισμένου όγκου αυτήν την εβδομάδα, το άλλο 50% θα διανεμηθεί σταδιακά έως τα τέλη Μαρτίου με τις παραδόσεις να επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα από την ερχόμενη εβδομάδα, είπε στο Ρόιτερς ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Αντρέι Μπάτσου. Παρόμοια η κατάσταση και στην Πολωνία, η οποία παρέλαβε τη Δευτέρα 176.000 δόσεις, μια μείωση περίπου 50% από την ποσότητα που ανέμενε, λένε οι αρχές.

Η κυβέρνηση της Τσεχίας προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η αναστάτωση αυτή να διαρκέσει εβδομάδες, επιβραδύνοντας την εκστρατεία εμβολιασμών. «Πρέπει να αναμένουμε ότι θα υπάρξει μια μείωση στον αριθμό των ανοικτών ραντεβού για εμβολιασμούς τις επόμενες τρεις εβδομάδες», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γιαν Μπλάτνι σε δημοσιογράφους σήμερα, με τις παραδόσεις της Pfizer να μειώνονται κατά περίπου 15% αυτήν την εβδομάδα και έως 30% για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ορισμένες χώρες εκτιμούν πως μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Η Νορβηγία έχει διαθέσιμο απόθεμα έκτακτης ανάγκης και θα συνεχίσει να χορηγεί τις δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έγινε γνωστό από το σώμα δημόσιας υγείας της κυβέρνησης.

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία είπε στη Βουλγαρία και την Πολωνία ότι θα αντικαταστήσει τις παραλειπόμενες δόσεις, αναφέρουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Όμως, το ινστιτούτο Serum της Δανίας επισήμανε πως η απώλεια κατά 50% των δόσεων αυτήν την εβδομάδα θα οδηγήσει σε έλλειμμα ύψους 10% για το πρώτο τρίμηνο.

Με τις κυβερνήσεις στην περιοχή να προσπαθούν να διαχειριστούν τις αιφνίδιες περικοπές, αξιωματούχοι λένε πως οι μειώσεις υπονομεύουν τις προσπάθειές τους να εμβολιάσουν τους πολίτες τους και να τιθασεύσουν την πανδημία, που έχει σκοτώσει πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Χθες, η Ιταλία απείλησε με νομική δράση σε βάρος της Pfizer.

Στην Ουγγαρία, όπου οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως για τη χρήση του εμβολίου της βρετανικής AstraZeneca και του ρωσικού Sputnik V, πριν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος κάλεσε τις Βρυξέλλες να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα στις παραδόσεις από την Pfizer και άλλους κατασκευαστές. «Θα ήμασταν χαρούμενοι εάν η (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή λάμβανε μέτρα το συντομότερο για να διασφαλίσει ότι η Pfizer και άλλοι κατασκευαστές θα αλλάξουν τις παραδόσεις», είπε ο Γκέργκελι Γκούλιας, ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.