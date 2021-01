Κόσμος

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: η Κριστίν Γουένκι “αποκαλύπτει” τον Τζον Μπάιντεν (βίντεο)

Η συνεργάτιδα του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, η οποία έχει καταγωγή από την Τήνο, μιλά για τον άνθρωπο και τον πολιτικό.

Της Νάνσυς Τάση

«Αγαπά την ελληνική κοινότητα. Μεγάλωσε με αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν οι δικοί του άνθρωποι»: μιλά για το νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ με τα πιο εγκάρδια λόγια, γιατί -όπως λέει- το αξίζει.

Με καταγωγή από την Τήνο η Ελληνοαμερικανίδα Κριστίν Γουένκι, γνωρίζει τον Τζο Μπάιντεν εδώ και πολλά χρόνια, καθώς είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 για τον Τζο Μπάιντεν, «Του αρέσουν οι άνθρωποι και αυτό είναι ξεκάθαρο από τον τρόπο που αλληλεπιδρά είτε από τον τρόπο που ακουμπάει ένα παιδί είτε με οποιονδήποτε συναντά. Καταλαβαίνεις ότι σου μιλάει. Και απλά αγαπά τους ανθρώπους. Έτσι μεγάλωσε».

Αυτή η αγάπη του για τους ανθρώπους, λέει η Γουένκι , ήρθε μέσα από τις τραγωδίες που βίωσε στη ζωή του, όπως η απώλεια της πρώτης συζύγου και της κόρης του, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

«Πίσω στο 1972, μόλις είχε εκλεγεί και ενώ ήταν σε ένα σημαντικό σημείο της ζωής του, βρέθηκε ξαφνικά, όπως λέει, στα “Tάρταρα”», σημειώνει η Γουένκι.

Τονίζει ότι μία από τις μεγάλες αδυναμίες του είναι τα 4 εγγόνια του και ότι «ενημερώνεται ακόμη και για τα tweet των εγγονών του. Έτσι καταλαβαίνεις την αγάπη που έχει για όλα του τα παιδιά και τα εγγόνια».

Βαθιά είναι όμως και η σχέση του νέου «πλανητάρχη» με την Ορθοδοξία και με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, που ήταν παρών ακόμη και στην ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως λέει η Γουένκι, “είναι πολύ “πνευματικός” και αγαπά πραγματικά την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ξέρει τον Πατριάρχη πολλά χρόνια».

*Το βίντεο θα αναρτηθεί σε λίγα λεπτά