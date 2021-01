Αθλητικά

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ζητούσε “υπογραφή ασυλίας” από τους αθλητές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει έγγραφο που υπέγραφαν οι αθλητές, παραιτούμενοι προκαταβολικά από κάθε νομική προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

Δεμένους "χειροπόδαρα" είχε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία τους αθλητές που ήθελαν να ενταχθούν στην Εθνική Ομάδα, καθώς τους έβαζε να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία παραιτούνταν του δικαιώματος, να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Η σύμβαση που αποκάλυψαν ο ΑΝΤ1 και ο Παναγιώτης Στάθης, είναι μια υπεύθυνη δήλωση που απαρέγκλιτα έπρεπε να υπογράφουν οι αθλητές, αν ήθελαν να ενταχθούν στην Ομοσπονδία και την Εθνική Ομάδα.

Αφού περιγράφει τους όρους για τις χορηγίες και άλλα ζητήματα, καταλήγει αναφέροντας «σε περίπτωση που υποπέσω σε οιοδήποτε σχετικό με τα παραπάνω, πειθαρχικό παράπτωμα, υπάγομαι αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των αθλητικών δικαιοδοτικών και πειθαρχικών οργάνων παραιτούμενος (η) από τούδε και διά του παρόντος από κάθε δικαίωμα προσφυγής μου ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων».

Η Ομοσπονδία ζητούσε από τις αθλητές να απεμπολήσουν το συνταγματικό δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, την ώρα που η ίδια η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να τους καταδικάσει στα δικαστήρια εφόσον παραβιάσουν την υπεύθυνη δήλωση.

Παράλληλα, τους απαγόρευε να κάνουν αναρτήσεις ή δηλώσεις που μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο, ακόμα και για διοικητικούς παράγοντες!

*Το βίντεο θα αναρτηθεί σε λιγα λεπτά