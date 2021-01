Οικονομία

Πώς θα δοθούν τα 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες

Τηλεδιάσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη με τους επικεφαλής των επιστημονικών φορέων.

Τους βασικούς άξονες του σχεδίου που επεξεργάζονται τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών για την καταβολή έκτακτου επιδόματος 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους, γεωτεχνικούς) περιέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, στους επικεφαλής των επιστημονικών φορέων.

Ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι, με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά και τη στόχευση του μέτρου στους επιστήμονες που έχουν ανάγκη, (με έμφαση στους νέους και αυτούς που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα), θα θεσπιστούν κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα τεθεί «πλαφόν» στο οικογενειακό εισόδημα για το 2020, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι και η μείωση των εσόδων των δυνητικά δικαιούχων για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Για να γίνει αυτή αποδεκτή, θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Θα ακολουθήσει αυτοματοποιημένος έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, για να χορηγηθεί η ενίσχυση (με διασταύρωση των σχετικών στοιχείων στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ και της ΑΑΔΕ). Το αρχείο με την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων, που θα προκύψει, θα αποσταλεί στη συνέχεια στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος θα προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό κονδύλι θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, που προβλέπεται στο ν. 3986/2011.

Τέλος, τονίστηκε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις να εκδοθούν την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ανοίξει στη συνέχεια η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν - πέραν του κ. Χατζηδάκη - ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, η γενική γραμματέας Εργασίας, 'Αννα Στρατινάκη, η γενική γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων, Παυλίνα Καρασιώτου, η υπηρεσιακή γενική γραμματέας, Ματθούλα Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Θανάσης Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Σπύρος Μάμαλης.