Ο Ναβάλνι και το “κρυφό παλάτι” του Πούτιν (εικόνες)

Ο πολέμιος του Ρώσου Προέδρου κάνει λόγο για ολόκληρη πολιτεία, με δικό της λιμάνι, εκκλησία και... μπάρες για pole dancing!

Ο επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος συνελήφθη κατά την επιστροφή του στη Ρωσία το περασμένο Σαββατοκύριακο, ισχυρίστηκε ότι το «κρυφό παλάτι» του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και διαθέτει μεταξύ άλλων, ένα strip club, ένα καζίνο και ένα θέατρο!

Ο Ναβάλνι ισχυρίζεται πως έχει στην κατοχή του τα σχέδια κάτοψης που διέρρευσαν της πολυτελούς ιδιοκτησία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην νότια ακτή της Μαύρης θάλασσας της Ρωσίας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν εικονικά οι εσωτερικοί χώροι του παλατιού.

Οι εκπληκτικές τρισδιάστατες εικόνες του εσωτερικού του «Παλατιού του Πούτιν» δείχνουν μια αίθουσα παιχνιδιών με κουλοχέρηδες, ένα σπα και ένα θέατρο μέσα στο αρχοντικό, μαζί με ένα υπόγειο παγοδρόμιο και ακόμη και αμπελώνες στους κήπους. Ο Ναβάλνι ισχυρίζεται πως το κτήμα, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια εκκλησία και ένα strip club, είναι 39 φορές μεγαλύτερο από το Μονακό.

Οι εικόνες αποτελούν μέρος μιας τεράστιας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο μπλογκ του Ναβάλνι, με ένα βίντεο διάρκειας δύο ωρών που καταγράφηκε πριν από την σύλληψή του. «Υπάρχουν απόρθητοι φράκτες, έχει το δικό του λιμάνι, την δική του ασφάλεια, μια εκκλησία, το δικό του σύστημα αδειών, μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και ακόμη και το δικό του συνοριακό σημείο ελέγχου. Είναι ένα ξεχωριστό κράτος μέσα στην Ρωσία» λέει ο Ναβάλνι.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως ιδιοκτήτη του κτήματος, το οποίο ισχυρίζεται ότι κόστισε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και φέρεται να χρηματοδοτήθηκε μέσω ενός περίπλοκου καθεστώτος διαφθοράς που αφορούσε τον εσωτερικό κύκλο του Πούτιν. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδραστικές κατόψεις που ο Ναβάλνι λέει ότι απέκτησε μέσω ενός εργολάβου.

Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι κατάφερε να δημιουργήσει τρισδιάστατες εικόνες των εσωτερικών χώρων βάσει των κατόψεων, οι οποίες περιελάμβαναν γυμναστήριο, πισίνα και υπόγειο κελάρι.

Ο Ναβάλνι ισχυρίζεται ότι η περιουσία αυτή χτίστηκε με «τη μεγαλύτερη δωροδοκία στην ιστορία». Σύμφωνα με την έρευνά του, το κτήμα, που βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή που φυλάσσεται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσίας, διαθέτει επίσης μια σήραγγα από το αρχοντικό έως την ακτή. «Είναι η πιο μυστική και καλά φυλασσόμενη εγκατάσταση στη Ρωσία» λέει ο Ναβάλνι στο βίντεο, που έχει ήδη 17 εκατομμύρια προβολές μέσα σε ένα 24ωρο από την δημοσίευσή του στο YouTube. «Δεν είναι εξοχική κατοικία – είναι ολόκληρη πόλη ή μάλλον βασίλειο».

Η έρευνα δημοσιεύτηκε μία ημέρα αφότου ο Αλεξέι Ναβάλνι, τέθηκε υπό κράτηση μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία, που είχε μεταφερθεί για θεραπεία από την δηλητηρίαση με Novichok τον Αύγουστο.

Ο Ναβάλνι ισχυρίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) κατέχει περίπου 7.000 εκτάρια γης που περιβάλλον το ακίνητο και ότι το συγκρότημα χρηματοδοτήθηκε από τους στενούς συμμάχους του Πούτιν, συμπεριλαμβανομένου του Ιγκόρ Σετσίν, επικεφαλής του γίγαντα των ρωσικών πετρελαίων Rosneft και του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα Γκενάντι Τιμτσένκο.

«Ένα ξεχωριστό κράτος με έναν τσάρο: τον Πούτιν»

«Είναι ένα ξεχωριστό κράτος στη Ρωσία. Και σε αυτό το κράτος υπάρχει ένας ενιαίος και αναντικατάστατος τσάρος, ο Πούτιν» λέει ο Ναβάλνι, προσθέτοντας πως ο Πούτιν ήταν σε θέση να δώσει στους ισχυρούς παλιούς του φίλους, θέσεις υψηλού προφίλ σε επικερδή κυβερνητικά έργα και να κρύψει τον πλούτο του μέσω των συμμάχων του. «Οι φίλοι του Πούτιν, οι οποίοι έλαβαν από αυτόν το δικαίωμα να κλέψουν ό,τι ήθελαν στην Ρωσία, τον ευχαρίστησαν χτίζοντας ένα παλάτι για το αφεντικό τους».

Η νέα έρευνα, η οποία καταλήγει με μία έκκληση για τους Ρώσους να ξεσηκωθούν εναντίον των Αρχών, απηχεί ένα βίντεο στο YouTube του 2017, στο οποίο ο Ναβάλνι κατηγόρησε τον τότε πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ ότι ελέγχει μια αυτοκρατορία πολυτελών ακινήτων.

Η ύπαρξη της περιουσίας στην Μαύρη Θάλασσα και η σύνδεση με τον Πούτιν έγιναν γνωστές για πρώτη φορά το 2010 όταν ο επιχειρηματίας Σεργκέι Κολεντσόφ τα περιέγραψε σε μια δημόσια επιστολή προς τον Μεντβέντεφ.

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διέψευσε τα πάντα, ενώ ο Ναβάλνι καλεί τους Ρώσους σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Εικόνες: palace.navalny.com