Παράξενα

Ψάρι γίγαντας στα δίχτυα ψαράδων (εικόνες)

Οι δύο ψαράδες δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αντίκρισαν τον γίγαντα της θάλασσας! Πόσο ζυγίζει και σε ποιο σπάνιο είδος ανήκει.

Μια απίστευτη ψαριά έκαναν δύο αδέλφια στη λίμνη Βόλβη της Θεσσαλονίκης!

Σηκώνοντας το πρωί τα δίχτυα τους έκπληκτοι αντίκρισαν ένα γιγαντιαίο ψάρι βάρους 85 κιλών!

Οι δύο επαγγελματίες ψαράδες το έβγαλαν με δυσκολία στη στεριά και όταν το ανέβασαν στη ζυγαριά δεν πίστευαν στα μάτια τους, καθώς το βάρος του έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ τους!

Το ψάρι ονομάζεται Σίλβερ, ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος που στον ελλαδικό χώρο συναντάται μόνο στη Βόλβη και στη λίμνη των Ιωαννίνων.

Τα δύο αδέλφια είχαν καταφέρει να πιάσουν, πριν δύο χρόνια, ακόμα ένα ψάρι τέτοιου είδους. Ζύγιζε όμως επτά κιλά λιγότερο.

Το συγκεκριμένο λιμνίσιο ψάρι έφτασε με τη μορφή γόνου τη δεκαετία του 1980 από τη λίμνη των Ιωαννίνων. Από τότε οι ψαράδες της Βόλβης έχουν πιάσει λιγότερα από 10.

