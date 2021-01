Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος: άφησαν “ανοιχτούς λογαριασμούς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη ρεβάνς, στο Περιστέρι, θα κριθεί η πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας.

"Ανοιχτούς λογαριασμούς" άφησαν ΠΑΣ Γιάννινα και Ατρόμητος στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, μένοντας στο 2-2, σε ένα από τα καλύτερα εφετινά παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων.

Δύο φορές προηγήθηκε από... αέρος ο Ατρόμητος με κεφαλιές των Στρούγγη και Γούτα, βρήκε ισάριθμες «απαντήσεις» ο ΠΑΣ με τους Ελευθεριάδη (πέναλτι) και Λέο Μπατίστ, με τους Περιστεριώτες ν΄ αποκτούν ισχνό προβάδισμα με τα εκτός έδρας γκολ που πέτυχαν.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε αρκετά δυνατά τον αγώνα και μόλις στο 6ο λεπτό είχε δοκάρι, σε καταπληκτική απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Ούμπιδες με φοβερά φάλτσα που ξεγέλασε τον Αθανασίου, βλέποντας τη μπάλα να χτυπάει στο αριστερό δοκάρι του και να απομακρύνεται από τους αμυντικούς του.

Στο 14’ ο Μανδάς έδειξε καλά αντανακλαστικά σε σουτ του Λέο μέσα από την περιοχή, ενώ στο 22’ ο Αθανασίου έδιωξε το φάουλ του Μουνίθ.

Η πίεση του Ατρόμητου «καρποφόρησε» εντέλει στο 24’, όταν από πολύ ωραίο κόρνερ του Μουνίθ, ο Στρούγγης πρόλαβε την έξοδο του Αθανασίου (που δεν έκανε καλό υπολογισμό της πορείας της μπάλας) και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους Περιστεριώτες.

Η ομάδα των Ιωαννίνων άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή της μετά το ημίωρο και στο 33’ κέρδισε πέναλτι, όταν μετά από κεφαλιά του Παντελάκη στο δοκάρι, στην εξέλιξη της φάσης ο Μουνίθ ανέτρεψε τον Ελευθεριάδη. Ο τελευταίος ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 μέτρα και ισοφάρισε σε 1-1 στο 34’.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Ελευθεριάδης έκλεψε τη μπάλα από το Γούτα βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Μανδά, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ενώ στο 44’, οι Περιστεριώτες πήραν ξανά προβάδισμα μετά από κόρνερ του Ούμπιδες και καρφωτή κεφαλιά του Γούτα που έκανε το 2-1.

Στη εκκίνηση του β’ ημιχρόνου ο Αγκάγιεβ σούταρε δυνατά, όμως η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι, ενώ στο 68’ ο ΠΑΣ έφερε ξανά το ματς στα ίσα έπειτα από εξαιρετικό πάτημα της μπάλας του Ελευθεριάδη προς τον Λέο Μπατίστ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-2.

Ο ίδιος παίκτης έχασε μοναδική ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους, όταν πλάσαρε υποδειγματικά τον Μανδά, όμως ο Γούτας έδιωξε σε κόρνερ πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝIΝΑ (Α. Γιαννίκης): Αθανασίου, Οικονομόπουλος, Πήλιος, Πανουργιάς (46’ Καρτάλης), Παντελάκης, Κάργας, Νάουμετς (69’ Μιλιντσιάνου), Λιάσος, Λώλης (85’ Γροσδάνης), Ελευθεριάδης (80’ Μπρένερ), Λέο Μπατίστ (85’ Δούμτσης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντ. Κάναντι): Μανδάς, Γούτας, Στρούγγης, Τομάσεβιτς, Νάτσος, Ούμπιδες (88’ Νταβιώτης), Σάλομον, Χαρίσης (88’ Οικονομίδης), Μουνίθ (72’ Ραμπέγιο), Αγκάγιεβ (72’ Τριμμάτης), Μάτιτς (78’ Μανούσος).