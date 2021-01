Αθλητικά

Σεξουαλική κακοποίηση - Ιστιοπλοΐα: “Έσπασε” τη σιωπή της η τότε 11χρονη αθλήτρια

Η 20χρονη, σήμερα, αθλήτρια για την οποία ενημέρωσε την Εισαγγελία η Σοφία Μπεκατώρου.

«Βιασμός με όλο το νόημα. Ήμουν τότε 11 χρόνων. Ήμουν σε σοκ και αντί να με στηρίζουν, ήθελαν να με καταστρέψουν». Ηταν μόλις 11 ετών, ήταν ένα παιδί που άνοιγε πανιά και ονειρευόταν διακρίσεις στις ανοιχτές θάλασσες. Προσπάθησαν, όμως, να της κόψουν τα φτερά απότομα. «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Απλά, δεν ήθελα να το περάσει και η οικογένειά μου τότε», λέει για πρώτη φορά η 11χρονη τότε αθλήτρια ιστιοπλοΐας αποκλειστικά στο OPEN TV.

Είναι η αθλήτρια για την οποία ενημέρωσε την Εισαγγελία η Σοφία Μπεκατώρου. Πριν από περίπου δέκα χρόνια, η συγκεκριμένη αθλήτρια, μόλις 11 ετών τότε, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον τότε προπονητή της. Το αδίκημα στη δική της περίπτωση δεν έχει παραγραφεί και γι' αυτό θα κληθεί άμεσα να καταθέσει. «Επικοινώνησα με τη Σοφία, στέλνοντάς της ένα μήνυμα υποστήριξης, όπως θα έχει λάβει πολλά άλλα. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω στην αρχή και της έστειλα ένα μήνυμα, της είπα κάποια πράγματα. Της είπα απ' έξω απ' έξω τι μου έχει συμβεί και έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία», λέει για πρώτη φορά η αθλήτρια.

Η 11χρονη τότε αθλήτρια της Ιστιοπλοΐας δεν το εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της. Παιδί, μόλις 11 ετών, δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. «Βιασμός με όλο το νόημα. Πέρασαν τρία χρόνια για να το πω στους δικούς μου ανθρώπους. Ήμουν 14 όταν το είπα, ναι, και δεν άντεχα άλλο και έπρεπε κάπως να βρω το θάρρος να το πω στους γονείς μου. Μόλις το έμαθαν οι γονείς μου πήγαν κατευθείαν στην Αστυνομία. Έφυγε βράδυ ο προπονητής», αναφέρει.

Η 20χρονη είναι σήμερα μέλος της Εθνικής Ιστιοπλοϊκής Ομάδας με παγκόσμιες διακρίσεις αλλά και φοιτήτρια. Όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε τον δικό της Γολγοθά. «Είχαμε πάει, είχαμε ζητήσει περιοριστικά μέτρα. Έπρεπε ή να διαφυλάξουν εμένα οι γονείς μου ή να γίνει ένας διασυρμός σε ένα ολόκληρο χωριό, που θα ήταν πάρα πολύ βαρύ για εμένα, 11 χρόνων. Οπότε αποφασίσαμε να μην το κινήσουμε νομικά, πέρα από το να απευθυνθούμε στο συμβούλιο τότε του Ομίλου, οι οποίοι απλά έθαψαν το θέμα, οι οποίοι απλά κοίταξαν να με διασύρουν σε ένα ολόκληρο χωριό».

«Με πολέμησαν από τον Ναυτικό Όμιλο»

Η 20χρονη σήμερα αθλήτρια της Ιστιοπλοΐας καταγγέλλει πως δέχθηκε πόλεμο ακόμη και από τον Ναυτικό Όμιλο, στον οποίο άνηκε τότε. «Συνέχισα στον όμιλο, μετά άλλαξε ο προπονητής, άλλαξα κι εγώ κατηγορία και συνέχισα και τότε ήταν που απέκτησα τις περισσότερες διακρίσεις. Μετά που έφυγε αυτός ο άνθρωπος, άνθρωπος τέλος πάντων. Δεν έφτασε ποτέ στην Ομοσπονδία το θέμα, δεν το πήγε ο Όμιλος καν εκεί. Αυτοί που το κάλυψαν στην ουσία είναι ηθικοί αυτουργοί, αυτοί του Ομίλου».

Το έθαψε βαθιά μέσα της για να συνεχίσει αλλά το τραύμα δεν θα κλείσει ποτέ: «Τώρα που έφτασα σε μία ηλικία που μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και πιο πολύ για την οικογένειά μου, δεν δέχομαι κάποια πράγματα και γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να βγουν στο φως και να αποκατασταθεί όλη η υπόθεση».

