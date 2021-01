Κοινωνία

Διευκρινίσεις Χρυσοχοΐδη για δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ στις πορείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται, μετα τις αντιδράσεις από εκπροσώπους κλάδων των εργαζόμενων στον Τύπο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνέχεια των ανακοινώσεων για το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Συναθροίσεων, "σε συνέχεια Ανακοινώσεων επαγγελματικών Ενώσεων δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ, σχετικά με την σημερινή παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

oι δημοσιογράφοι – φωτορεπόρτερ είναι ελεύθεροι να καλύπτουν με όποιον τρόπο θέλουν και να πηγαίνουν όπου θέλουν σε μια συνάθροιση, επιπλέον ορίζεται χώρος προστασίας τους, πριν τη συνάθροιση, ώστε να γνωρίζουν, εάν θέλουν να προστατευτούν σε περίπτωση επεισοδίων, ότι μπορούν αυτοβούλως να καταφύγουν εκεί, ο Αξιωματικός σύνδεσμος για τους δημοσιογράφους – φωτορεπόρτερ ορίζεται ώστε, οποιαδήποτε στιγμή αισθανθούν ότι διατρέχουν κίνδυνο ή εάν υπάρχει απειλή ή τραυματισμός, να μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν και να ζητήσουν βοήθεια.

Είναι σαφές ότι τα παραπάνω μέτρα, που ανακοινώθηκαν σήμερα, είναι μέτρα προστασίας και μόνο, με καθαρά προαιρετικό χαρακτήρα, από την πλευρά των δημοσιογράφων - φωτορεπόρτερ. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι, αν όχι σκόπιμη, τουλάχιστον καταχρηστική".

Αντιδράσεις από ΕΣΗΕΑ και ΕΦΕ

Νωρίτερα, όπως είχε γίνει γνωστό, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, είχαν ζητήσει «επείγουσα συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ώστε να διευκρινιστούν ζητήματα που προκύπτουν από το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων, το οποίο παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός. Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΦΕ εκφράζουν την αντίθεση και τον προβληματισμό τους για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων, που παρουσιάσατε, όσον αφορά στο ρόλο και την παρουσία των δημοσιογράφων κατά την διάρκεια των δημόσιων συναθροίσεων. Με την “οριοθέτηση” των δημοσιογράφων, όπως αποτυπώνεται στο ως άνω σχέδιο, βαρύ πλήγμα δέχεται άμεσα η ενημέρωση των πολιτών, η οποία αποτελεί έναν εκ των πυλώνων της δημοκρατίας. Προκειμένου να διευκρινίσουμε όλα τα καίρια ζητήματα στο Σχέδιο επιθυμούμε να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων»