Κοινωνία

Κυνηγετικά όπλα: πώς και μέχρι πότε θα δηλωθούν

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων. Τι πρέπει να γνωρίζουν κυνηγοί και συλλέκτες.

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στη Νομοθεσία περί όπλων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει, τα όπλα θήρας, που πρέπει να σημανθούν μέχρι την 09/11/2022, με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία (κατασκευαστής, χώρα κατασκευής, έτος κατασκευής και αριθμός σειράς), είναι τα όπλα που είχαν εισαχθεί στη χώρα μας πριν την 20/03/2020, για τα οποία όμως δεν προέκυπταν τα αναγκαία, για την ταυτοποίησή τους, στοιχεία ιχνηλάτησης (τύπος, μάρκα, μοντέλο, αριθμός σειράς και διαμέτρημα) και οι ιδιοκτήτες τους δεν νομιμοποιούνταν να τα πουλήσουν, μεταβιβάσουν κ.λπ.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση δίνεται το δικαίωμα σε όσους επιθυμούν, αφού μεριμνήσουν για τη σήμανσή τους μέχρι την 09/11/2022, από την Οντότητα Σήμανσης (που είναι οι επισκευαστές όπλων), να συνεχίσουν να τα κατέχουν ή να τα πουλήσουν ή να τα μεταβιβάσουν ή να τα εξάγουν-μεταφέρουν σε άλλο κράτος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα όπλα θα αφαιρούνται ή θα κατάσχονται ανάλογα. Εάν από την Οντότητα Σήμανσης διαπιστωθεί ότι η σήμανση των συγκεκριμένων όπλων θήρας είναι αδύνατη, για οποιονδήποτε λόγο, τούτο θα βεβαιώνεται εγγράφως από την Οντότητα.

Μετά την 09/11/2022 για να μπορεί ο ιδιοκτήτης του όπλου, που δεν πραγματοποιήθηκε η σήμανση, να εξακολουθήσει να το κατέχει νόμιμα, θα πρέπει το όπλο να απενεργοποιηθεί και να αποκτήσει σχετική άδεια, διαδικασία για την οποία θα λάβει πληροφορίες από αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία.