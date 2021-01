Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Χίμκι: Ουσία και θέαμα από το “Τριφύλλι”

Ξέσπασε στους ουραγούς Ρώσους η ομάδα του Κάτας.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, μετά τη συντριβή του στην Πόλη από την Φενερμπαχτσέ, απέναντι βέβαια σε μία Χίμκι, η οποία με 12 διαδοχικές ήττες (ισοφάρισε τη χειρότερη επίδοση ομάδας στην Euroleague) δεν προσφέρεται για εξαγωγή συμπερασμάτων.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν άνετα με 94-78 των Ρώσων στο ΟΑΚΑ, για την 21η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 7-13 το ρεκόρ τους και χαρίζοντας στον Όντεντ Κάτας την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στον πάγκο του «τριφυλλιού». Στον αντίποδα, η «μισή» Χίμκι (έμειναν στη Ρωσία οι Αλεξέι Σβεντ, Ντέβιν Μπούκερ, Γιάνις Τίμα, Γκρεγκ Μονρό, Γιόνας Γερέμπκο και Ιγκόρ Βιάλτσεφ) υπέστη την 19η ήττα της.

Ακόμη και χωρίς τους τραυματίες και αναντικατάστατους Ιωάννη Παπαπέτρου (γόνατο) και Γιώργο Παπαγιάννη (θλάση), ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στα ριμπάουντ (36 έναντι 20), σούταρε με ικανοποιητικά ποσοστά ευστοχίας και βασιζόμενος στην άμυνά του «καθάρισε» από νωρίς τη νίκη, αποκτώντας ψυχολογία ενόψει της δύσκολης «διαβολοβδομάδας» που ακολουθεί (στη Μαδρίτη με Ρεάλ - 27/1 και στο ΟΑΚΑ με Βαλένθια - 29/1).

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «πράσινων» ο Κωνσταντίνος Μήτογλου με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (29 - career high) και ριμπάουντ (12), ενώ άξιος συμπαραστάτης του αποδείχθηκε η σταθερή-αξία της επίθεσης του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Νέντοβιτς (21π.).

Από την Χίμκι, οι Τζόρνταν Μίκι (25π.) και Έρικ ΜακΚόλουμ (17π.) ήταν απελπιστικά μόνοι για την υπέρβαση...

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο παρκέ, «χτύπησε» μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και στο 3΄ ξέφυγε με 7-2. Ωστόσο, η πίεση της Χίμκι σε όλο το παρκέ έφερε αποτελέσματα, με τους Ρώσους να απαντούν με επιμέρους σκορ 3-10 και στο 6΄ να προσπερνούν με 10-12. Η αντίδραση της ελληνικής φροντ λάιν ήταν άμεση και με τον Μήτογλου να δίνει ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, οι «πράσινοι» σήκωσαν και πάλι κεφάλι στο σκορ, ενώ με τον Κασελάκη να βρίσκει στόχο από τα 6.75 έγραψαν στο 8΄ το 20-15, μένοντας σε απόσταση μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (23-20).

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ήλεγξε τα επιθετικά ριμπάουντ (12 έναντι 4), ο Μήτογλου κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια, η «πράσινη» άμυνα κράτησε την Χίμκι στους 13 πόντους σε αυτό το διάστημα και με τον Νέντοβιτς να δίνει λύσεις από τα 6.75, το «τριφύλλι» εξασφάλισε στο 18΄ μία διψήφια διαφορά (+11, 44-33). Με την Χίμκι, μάλιστα, να ψάχνει απελπισμένα το τρίποντο (0/3 μέχρι το ημίχρονο), ο Παναθηναϊκός δεν αγχώθηκε, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (46-33).

Με το... καλημέρα της τρίτης περιόδου, η Χίμκι μπορεί να ευστόχησε στο πρώτο της τρίποντο στον αγώνα, δια χειρός Μίκι (49-38 στο 22΄), αλλά ο Παναθηναϊκός, χωρίς να χάσει τη διάρκεια του σε άμυνα και επίθεση έτρεξε επιμέρους σκορ 16-9 και στο 25΄ εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 (62-42), βάζοντας πρόωρο τέλος στην υπόθεση νίκη.

Οι «πράσινοι» δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωση τους και μετέτρεψαν σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, απέναντι σε μία Χίμκι που περίμενε καρτερικά τη λήξη του... μαρτυρίου.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 46-33, 70-51, 94-78

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Μακ 5 (1), Μποχωρίδης 3, Όγκαστ 6, Κασελάκης 5 (1), Καλαϊτζάκης 7 (1), Νέντοβιτς 21 (3), Γουάιτ 9 (3), Μήτογλου 29, Μπέντιλ 6, Σαντ-Ρος 3 (1).

ΧΙΜΚΙ (Αντρέι Μάλτσεφ): ΜακΚόλουμ 17 (1), Καράσεφ, Ζάιτσεφ 10 (1), Καντόσνικοφ, Μόνια 7 (1), Σαράποφ, Οντινόκοφ, Βορόνοφ, Γιόβιτς 9 (1), Μπερτάνς 10 (2), Μίκι 25 (1).