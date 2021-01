Κοινωνία

Η Ελλάδα εκπέμπει SOS: Το 2020 χάθηκε μία πόλη όπως η Λαμία

Μείον 6 Ελληνες ανά ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Σοβαρή μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας σε ποσοστό 0,48% εντός του 2020 καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ που δόθηκαν στη δημοσιότητα για όλες τις χώρες του κόσμου και τον συνολικό πληθυσμό του πλανήτη και αναδημοσιεύονται από το worldometers.

Με βάση τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται όσοι έχουν υποστηρίξει πως το δημογραφικό πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο που έχει να αντιμετώπισει η χώρα, η κυβέρνηση αλλά και οι μελλοντικές κυβερνήσεις και πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για να αντιστραφούν οι αρνητικές επιδόσεις που καταγράφονται εδώ και μία δεκαετία.

Χάθηκε μία πόλη σαν τη Λαμία

Το ποσοστό μείωσης 0,48% του πληθυσμού της Ελλάδας εντός του 2021 σε πραγματικά νούμερα είναι 50.401 λιγότεροι Έλληνες, δηλαδή, κάθε μήνα ο πληθυσμός μειώνονταν κατά 4.200 πολίτες ήαλλιώς 138 λιγότεροι Ελληνες κάθε ημέρα ή περίπου 6 πολίτες κάθε ώρα (για την ακρίβεια 5,75). Με άλλα λόγια μέσα στο 2020 χάθηκε μία πόλη σαν τον πληθυσμό της Λαμίας

Τα νούμερα είναι απογοητευτικά και ανησυχητικά και επιβεβαίωσαν και επίσημα τις εκτιμήσεις που γίνονταν εντός των προηγούμενων μηνών πως το 2020 θα είναι μία από τις χειρότερες χρονιές. Και πράγματι τα νούμερα του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν τις αρνητικές επιδόσεις του πληθυσμού της Ελλάδας. Να σημειωθεί πως εντός του 2021 είναι προγραμματισμένη και η απογραφή του πληθυσμού οπότε η εικόνα θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρη.

Μείωση 464.583 σε 10 χρόνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ η Ελλάδα καταγράφει μείωση πληθυσμού για 10η συνεχή χρονιά. Συνολικά από το 2010 μέχρι και το 2020 ο πληθυσμός έχει μειωθεί κατά περίπου μισό εκατομμύριο 464.583 (άτομα). Αφαιρούνται από τους θανάτους οι γεννήσεις.

Η τελευταία χρονιά που ο πληθυσμός της Ελλάδας είχε καταγράψει αύξηση - έστω και μικρή - ήταν το 2010 όταν είχαμε αύξηση 5.682 άτομα καθώς εκείνη τη χρονιά καταγράφηκαν 114.766 γεννήσεις και 109.084 θάνατοι.

Πτώση από το 2005

Η πτωτική πορεία ξεκινάει ουσιαστικά από το 2005. Μέχρι τότε είχαμε συνεχή αύξηση του πληθυσμού σε ποσοστό από 0,2% μέχρι και 1% κάθε χρόνο.

Η πρώτη μεγάλη μείωση καταγράφηκε την 5ετία 2005-2010 όπου είχαμε μείωση 0,61% δηλαδή λιγότερους 67,431 Έλληνες πολίτες.

Τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού την είχαμε την 5ετία 1975-1980 όπου είχαμε αύξηση 122.583 Ελλήνων. Πολύ παραγωγική 5ετία ήταν το διάστημα 1990-1995 όπου είχαμε αύξηση πληθυσμού 1,1% που σε πραγματικά νούμερα αντιστοιχούσαν σε 103.902 άτομα το χρόνο.

Μέσος όρος ηλικίας 45,6 έτη

Ενα ακόμα ανησυχητικό στοιχείο είναι η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού της Ελλάδας. Το 2020 ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 45,6 έτη και είναι αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με τη μείωση των γεννήσεων φέρνουν τον πληθυσμό της Ελλάδας στα πρόθυρα... συνταξιοδότησης.

Γέρασε 2 έτη σε... ένα χρόνο

Μέσα σε ένα χρόνο η Ελλάδα «γέρασε» κατά... δύο χρόνια καθώς ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού το 2019 ήταν τα 43,8 έτη.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει σταδιακά από το 1955. Είναι χαρακτηριστικό πως το 1955 ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της Ελλάδας (αριθμούσε τότε 8.011.124 άτομα) ήταν τα 26,9 έτη.

Ζοφερές προβλέψεις για το 2060

Από το 1955 υπάρχει σταδιακή αύξηση της ηλικίας και εάν συνεχιστεί αυτή η τάση μετά από 50 χρόνια ο μέσος όρος θα αγγίζει ή θα ξεπερνάει τα 80 έτη με ότι αυτό συνεπάγεται στατιστικά αλλά και πραγματικά για τον πληθυσμό, τη δυναμική του αλλά και την επιβίωση του.

Οι 8,5 στους 10 ζουν στις πόλεις

Αρνητικό είναι επίσης το γεγονός πως το 84,9% του πληθυσμού της χώρας ζει σε αστικά κέντρα που σημαίνει πως έχει εγκαταλειφθεί πλήρως η «ύπαιθρος», επαρχικές, ακριτικές περιοχές και τα νησιά. Το 1995 το ποσοστό αυτό ήταν 54,1%, δηλαδή, ο πληθυσμός ήταν σχεδόν μοιρασμένος σε πόλεις και στην επαρχία.

Γεννήθηκε μία Γερμανία το 2020

Να σημειωθεί πως ο παγκόσμιος πληθυσμός στις 3 Δεκεμβρίου 2020 καταγράφηκε 7.794.798.739 έναντι 7.713.468.100, δηλαδή, αυξήθηκε κατά 81.330.639 σε ένα χρόνο, όσο περίπου είναι ο πληθυσμός της Γερμανίας ή του Ιράν.

Στον αντίποδα η Κίνα με 1.439.323.776 είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα του πλανήτη με αύξηση πληθυσμού εντός του 0,39% δηλαδή σε πραγματικά νούμερα όσο μισή Ελλάδα (5.540.090). Ακολουθεί η Ινδία με πληθυσμό 1.380.004.385 και αύξηση 1%.

Η Τουρκία είχε αύξηση 909.452 άτομα

Η Τουρκία έχει πληθυσμό 84.339.067 και παρουσίασε αύξηση 1,07% δηλαδή, 909.452 άτομα. Βρίσκεται στην 17η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Πολυπληθέστερη Ευρωπαϊκή χώρα είναι η Γερμανία με πληθυσμό 83.783.942 και ετήσια αύξηση 0,32% (266.897) και βρίσκεται στην 19η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.