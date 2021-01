Life

Πέθανε η Ναταλί Ντελόν

"Έφυγε" από τη ζωή η μοναδική σύζυγος του Αλέν Ντελόν.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Ναταλί Ντελόν, η οποία έπαιξε στην ταινία "Ο Σαμουράι" του Ζαν-Πιερ Μελβίλ με τον τότε σύζυγό της Αλέν Ντελόν, πέθανε σήμερα στο Παρίσι σε ηλικία 79 ετών, ανακοίνωσε ο γιός της 'Αντονι Ντελόν.

"Η μητέρα μου πέθανε σήμερα το πρωί στο Παρίσι, έχοντας κοντά της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Πέθανε γρήγορα από τον καρκίνο", δήλωσε ο γιος της Ναταλί και του Αλέν Ντελόν. "Είμαι πολύ λυπημένος. Με πληγώνει πολύ πάντα όταν φεύγουν αυτοί που αγάπησα", είπε ο Αλέν Ντελόν στο Γαλλικό Πρακτορείο. "Η Ναταλί ήταν η πρώτη μου γυναίκα και η μόνη κυρία Ντελόν", πρόσθεσε.

Εκτός από τον "Σαμουράι", η Ντελόν γύρισε σχεδόν τριάντα ταινίες, σε δευτερεύοντες ρόλους, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπως η ταινία "Ο Στρατός των Σκιών" (1969), επίσης του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ, "Docteur Justice" (1975) του Κριστιάν-Ζακ, "Une femme fidele" (1976) του Ροζέ Βαντίμ. Η Ναταλί Ντελόν θα περάσει στη συνέχεια πίσω από την κάμερα σκηνοθετώντας τις ταινίες "Ils appellent ca un accident" (1982) και "Sweet Lies" (1986), με τον Τριτ Γουίλιαμς. Θα εκδώσει τα απομνημονεύματά της το 2006.

Ισπανικής καταγωγής, η Φρανσίν Κανοβά γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1941 στην Ούτζντα, στο Μαρόκο, τότε προτεκτοράτο της Γαλλίας. Έφθασε στο Παρίσι το 1962, αφότου εγκατέλειψε τον πρώτο της σύζυγο, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Η νεαρά με τα πράσινα μάτια, 21 ετών, έπεσε τυχαία πάνω στον Αλέν Ντελόν, ανερχόμενο αστέρι και αρραβωνιασμένο με τη Ρόμι Σνάιντερ, μέσα σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Παρίσι. Παντρεύτηκαν με πλήρη μυστικότητα τον Αύγουστο του 1964. Το διαζύγιό τους εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 1969.

"Όταν τον άφησα, άφησα τα πάντα πίσω μου, έφυγα με τον γιο μου και την οικονόμο μου, αυτό είναι όλο", διηγείται το 2018 στο Paris Match. Ενώ ο Ντελόν ξαναφτιάχνει τη ζωή του με την ηθοποιό Μιρέιγ Νταρκ. "Ήμασταν σε συνεχή επαφή. Βλεπόμασταν συχνά. Ήμουν μέρος της ζωής της, ήταν μέρος της δικής μου. Ήμασταν ακόμη μαζί τα Χριστούγεννα. Βγάλαμε φωτογραφίες μαζί, τις τελευταίες", είπε σήμερα ο Αλέν Ντελόν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο γιος τους ανάρτησε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 στο Instagram μια φωτογραφία των γονιών του δίπλα-δίπλα.