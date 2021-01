Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισπανία: “Μαύρο” ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων - Αποχωρεί ο Υπουργός Υγείας

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στην χώρα. Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες νεκροί σε 24 ώρες.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 44.357 κρούσματα του SARS-CoV-2 — αριθμός άνευ προηγουμένου αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία του νέου κορονοϊού στην ισπανική επικράτεια —, ενώ ακόμη 404 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν.

Ο απολογισμός της πανδημίας στη χώρα της Ιβηρικής έχει φθάσει ως εδώ τους 55.041 νεκρούς επί συνόλου 2.456.675 μολύνσεων, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Η Ισπανία καταγράφει ρεκόρ κρουσμάτων σε ημερήσια βάση από τα τέλη του Δεκεμβρίου, μολαταύτα κορυφαία στελέχη του υπουργείου Υγείας εκφράζουν αισιοδοξία διότι οι αριθμοί σταθεροποιούνται.

Παρά την αισιοδοξία αυτή, ο δείκτης θετικότητας αυξήθηκε στα 796 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες Πέμπτη, από 736 την προηγουμένη. Είναι υπερτριπλάσιος από το όριο των 250, πέραν του οποίου το υπουργείο μιλά για «πολύ μεγάλο κίνδυνο».

«Οι αυξήσεις που βλέπουμε γίνονται μικρότερες καθημερινά, κάτι που υποδεικνύει πως έχουμε φθάσει στο σημείο που θα αρχίσουν να κάμπτονται», έκρινε μολαταύτα ο Φερνάντο Σιμόν, στέλεχος του υπουργείου αρμόδιο για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων.

Σε ορισμένες αυτόνομες περιοχές (επαρχίες), ο δείκτης βρίσκεται σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη — στα 1.467,5 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Εξτρεμαδούρα και στα 1.286,9 και στα 1.166,1 σε Μούρθια και Βαλένθια αντίστοιχα.

Ο κ. Σιμόν σημειώνει ότι η πίεση στα νοσοκομεία θα συνεχίσει να είναι μεγάλη τουλάχιστον για μία εβδομάδα ακόμη.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας Σαλβαδόρ Ίγια ετοιμάζεται να παραιτηθεί ώστε να είναι υποψήφιος του Καταλανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές. Σύμφωνα με στέλεχος της παράταξής του, θα παραδώσει το χαρτοφυλάκιό του την ερχόμενη Πέμπτη. Οι εκλογές στην Καταλονία θα διεξαχθούν τη 14η Φεβρουαρίου