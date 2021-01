Πολιτική

ΕΕ: Σύσταση μόνο για απαραίτητα ταξίδια

Τα πορίσματα της Συνόδου Κορυφής που συνεδρίασε με θέμα την πανδημία, τον εμβολιασμό και τα ταξίδια στην ΕΕ.

Τη βούληση της ΕΕ να υπάρξει επιτάχυνση των εμβολιασμών τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στη κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης των ηγετών των κρατών-μελών για την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, όπως και η ιχνηλάτηση των επαφών ανθρώπων που έχουν μολυνθεί, ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν.

Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ των ανοιχτών συνόρων, αλλά απευθύνει ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα ταξίδια εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

Για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ο κ. Μισέλ υπογράμμισε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς λόγους και σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί «εάν και κάτω από ποιες συνθήκες» το πιστοποιητικό αυτό «θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί» ευρύτερα.

«Πολύ σοβαρή» χαρακτήρισε την κατάσταση η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, επαναλαμβάνοντας με τη σειρά της ότι πρέπει να αποθαρρύνονται τα μη απαραίτητα ταξίδια. Σημείωσε ότι «υπάρχει ελπίδα», καθώς γίνονται εμβολιασμοί, αλλά πρόσθεσε ότι «ανησυχούμε όλο και περισσότερο» για τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, ορισμένα από τα οποία είναι πολύ πιο μολυσματικά.

Ακόμη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρινε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι χρήσιμο από ιατρικής άποψης, ωστόσο πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως «εάν το εμβόλιο αναστέλλει τη μετάδοση του ιού» από όσους έχουν ανοσοποιηθεί και «για πόσο καιρό είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός».

Η Φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι «αργότερα θα χρειαστεί συζήτηση σε βάθος και ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών για πιθανές άλλες χρήσεις του πιστοποιητικού».

O Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του, έθεσε, μαζί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς και την πρωθυπουργό της Δανίας Μέρτε Φρεντερίκσεν, την ανάγκη επίσπευσης της αδειοδότησης υποψήφιων εμβολίων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) -με πρώτο παράδειγμα το εμβόλιο που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca.

ΣΥΡΙΖΑ: Έ να ακόμη πιστοποιητικό επιπολαιότητας για την κυβέρνηση

Με αφρομή τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως "ο κύριος Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του αντί να αποφασίσουν να δώσουν μια μάχη για την έγκαιρη επάρκεια εμβολίων, την εξασφάλιση της πατέντας ώστε να παραχθεί μαζικά και γρήγορα το εμβόλιο και να μην κρέμεται όλος ο ευρωπαϊκός πληθυσμός από το πλάνο παραγωγής τριών βιομηχανιών, επέλεξε να κάνει απλά μια κίνηση εντυπωσιασμού, μόνο και μόνο για να ακουστεί ότι κάτι έκανε.

Το ευρωπαϊκό συμβούλιο απέρριψε την καταφανώς προβληματική από πλευράς θεμελιωδών δικαιωμάτων πρότασή του και το μόνο που του μένει είναι ένα ακόμη πιστοποιητικό επιπολαιότητας και πολιτικής ανικανότητας"