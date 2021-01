Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο: Σάλος με δημοσίευμα των “Times”

Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός παρενέβη μετά τον σάλο που προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας "The Times".

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο θα πρέπει να ακυρωθούν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού, κάτι που δεν δημοσιοποιεί προς το παρόν, έγραψε χθες η εφημερίδα The Times, επικαλούμενη ανώτερο στέλεχος του κυβερνητικού συνασπισμού, που δεν κατονομάζει.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Γιοσιχίντε Σούγκα φέρεται να επικεντρώνεται πλέον στην εξασφάλιση της διοργάνωσης των ΟΑ την επόμενη διαθέσιμη χρονιά, το 2032, κατά το δημοσίευμα.

Η Ιαπωνία έχει υποστεί λιγότερο βαρύ πλήγμα από την πανδημία σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Όμως η πρόσφατη έξαρση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 ώθησε την κυβέρνηση της χώρας να κλείσει τα σύνορα στους αλλοδαπούς που δεν έχουν άδεια μόνιμης παραμονής και να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο Τόκιο και σε άλλα μεγάλα ιαπωνικά αστικά κέντρα.

Το 80% των πολιτών στην Ιαπωνία τάσσεται εναντίον της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι, υποδεικνύουν πρόσφατες δημοσκοπήσεις, καθώς ανησυχεί ότι η μαζική προσέλευση αθλητών, προπονητών και άλλων θα συμβάλλει ο νέος κορονοϊός να εξαπλωθεί περαιτέρω.

Αντιμέτωπη με τη συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, η κυβέρνηση του κ. Σούγκα αναζητεί εύσχημο τρόπο να ανακοινώσει την ακύρωση της διοργάνωσης, που όμως θα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι Αγώνες να φιλοξενηθούν στο Τόκιο σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με τους Τάιμς.

«Κανένας δεν θέλει να το πει πρώτος· αλλά η συναίνεση που έχει διαμορφωθεί είναι πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», εξήγησε η πηγή των Τάιμς. «Προσωπικά, δεν νομίζω ότι (οι αγώνες) θα διεξαχθούν» στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, πρόσθεσε.

Η ιαπωνική οργανωτική επιτροπή δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters της ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα. Η οργανωτική επιτροπή και η κυβέρνηση του Γιοσιχίντε Σούγκα ως εδώ διαβεβαιώνουν πως συνεχίζουν τις εντατικές προετοιμασίες για τη διεξαγωγή των ΟΑ. Η τελετή έναρξης επισήμως είναι προγραμματισμένη για την 23η Ιουλίου.

Ο Γιοσιχίντε Σούγκα δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως οι αγώνες θα έδιναν «ελπίδα» και «θάρρος» στους πολίτες όλου του κόσμου. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ από την πλευρά του επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι οι αγώνες θα γίνουν φέτος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Kyodo, η οποία μεταδόθηκε από το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων χθες Πέμπτη.

Γιοσιχίντε Σούγκα: Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διεξαχθούν κανονικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιοσιχίντε Σούγκα δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του και ο ίδιος είναι αποφασισμένοι να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο.

Ο κ. Σούγκα έκανε τη δήλωση αυτή μετά τον σάλο που προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας The Times, κατά το οποίο η κυβέρνησή του έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι ΟΑ θα πρέπει να ακυρωθούν, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά αναζητεί εύσχημο τρόπο να το ανακοινώσει. Η εφημερίδα επικαλέστηκε πηγή προσκείμενη στη συμπολίτευση, την οποία δεν κατονόμασε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το δημοσίευμα των Τάιμς του Λονδίνου αναληθές

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο οποίος εκφράστηκε ενώπιον του κοινοβουλίου, διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με την οργανωτική επιτροπή των αγώνων και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Από την πλευρά της, η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, οι οποίοι κανονικά θα διεξάγονταν το 2020, ανέφερε πως θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διεξαχθεί η διοργάνωση με ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι όλοι οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, παραμένουν προσηλωμένοι στη διεξαγωγή των αγώνων το καλοκαίρι. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα ώστε να είναι εφικτή.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ και η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αυστραλίας ήταν ανάμεσα στις πρώτες που αντέδρασαν στο δημοσίευμα, με την πρώτη να τονίζει μέσω Twitter ότι οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο «θα γίνει από τη ΔΟΕ, την οργανωτική επιτροπή των αγώνων και την ιαπωνική κυβέρνηση» και ότι δεν έχει απολύτως «καμία πληροφορία που να υποδεικνύει ότι οι αγώνες δεν θα γίνουν όπως είναι προγραμματισμένο», και με τη δεύτερη να τονίζει πως παραμένει «επικεντρωμένη» στην προετοιμασία της ομάδας των Αυστραλών αθλητών.