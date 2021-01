Οικονομία

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα καταβληθούν

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Από την ερχόμενη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2021 ξεκινά η πληρωμή για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, το διοικητικό συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων:

Στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 26 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Στις 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Στις 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.