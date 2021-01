Κοινωνία

Ρήγας στον ΑΝΤ1: Βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας οι διαδηλώσεις

Ο αντιπρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών για το σχέδιο που ανακοινώθηκε για τις διαδηλώσεις.

Ως «βασικό πυλώνα της Δημοκρατίας» χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Ν.Ρήγας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», διευκρινίζοντας πως «πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην υπόλοιπη κοινωνία».

«Δεν μπορεί να διαλύεται ‘έτσι’ μια συγκέντρωση, αλλά αυτός που τη διοργανώνει πρέπει να έχει την ευθύνη», σχολίασε, προσθέτοντας πως «πολλές φορές η Αστυνομία βρίσκεται στη μέση με αυτούς που διαδηλώνουν κι αυτούς που παρεισφρέουν».

Όσο αφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους δημοσιογράφους και στη συνέχεια δόθηκαν διευκρινίσεις από το υπουργείο, είπε πως «πολλές φορές το έργο τους είναι πολύ δύσκολο, γιατί γίνονται επεισόδια» και συμπλήρωσε πως «γι’αυτό πολλές φορές πρέπει να προασπίσουμε τους αστυνομικούς, τους δημοσιογράφους και τους διαδηλωτές».