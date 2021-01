Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: ήρθε η ώρα να ανοίξουν τα σχολεία

Για το άνοιγμα των σχολείων, τα «νούμερα» της πανδημίας, την αγορά, τις μετακινήσεις και το εμβόλιο μίλησε ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής

«Με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τις ανάγκες της κοινωνίας, ήρθε η ώρα να ανοίξουν τα σχολεία», εκτίμησε ο Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής που θα συνεδριάσει σήμερα για να εισηγηθεί στην κυβέρνηση, είπε πως «το άνοιγμα της αγοράς πήρε τη θέση του ανοίγματος των σχολείων, για να πάρει σε λίγο καιρό σειρά και η εστίαση».

Όσο αφορά το πότε μπορεί να ανοίξουν τα σχολεία, δεν απάντησε σαφώς, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν ακόμα κι αυτήν τη Δευτέρα.

«Τα νούμερα διορθώνονται βασανιστικά αργά», είπε και χαρακτήρισε «τολμηρό βήμα» το άνοιγμα της αγοράς, τόσο για την Επιτροπή, όσο και για την κυβέρνηση.

Σε ερώτηση σχετικά με το ωράριο κυκλοφορίας, είπε πως «το πρόβλημα είναι η κινητικότητα πριν τις 21:00».

Στο ζήτημα του εμβολιασμού εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει επιτευχθεί κάποια ανοσία του πληθυσμού, υπενθυμίζοντας ότι «περιμένουμε κι από άλλες εταιρείες» εμβόλια και όχι μόνο από την Pfizer. Για την τελευταία εξήγησε ότι, «δεν έχει ελαττώσει την παραγωγή, αλλά τη διαθεσιμότητα».

Ερωτηθείς τέλος, για το αν μεταδίδει τον κορονοϊό κάποιος που έχει εμβολιαστεί, απάντησε πως «μάλλον όχι», συμπληρώνοντας πως «μένει όμως να φανεί».

«Ένα χρόνο μετά κι όλοι μιλάμε ακόμα με μάλλον», κατέληξε.