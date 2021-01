Κόσμος

Φονική φωτιά σε “ύποπτο” γηροκομείο (εικόνες)

Στο φλεγόμενο κτήριο εγκλωβίστηκαν οι ανήμποροι ηλικιωμένοι.

Το θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα πέντε προκάλεσε φωτιά σε γηροκομείο στην Ουκρανία.

Η φωτιά ξέσπασε απογευματινές ώρες, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια.

Πολλοί από τους φιλοξενούμενους ήταν ανήμποροι να περπατήσουν, άλλοι με προβλήματα στην κίνηση κι άλλοι παράλυτοι, εγκλωβίστηκαν στις φλόγες, όπως φαίνεται.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το διώροφο κτήριο ήταν αρχικά κατοικία και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μετατράπηκε σε οίκο ευγηρίας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως η δομή δεν ήταν δηλωμένη σε καμία υπηρεσία, ενώ οι έρευνες για το πώς συγκεντρώθηκαν εκεί οι ηλικιωμένοι και κάτω από ποιες συνθήκες, έχουν ήδη ξεκινήσει από τις Αρχές.