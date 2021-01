Life

Πέτρος Κωστόπουλος: Η “μάχη” με την κατάθλιψη και το ταξίδι στο Ντουμπάι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόλυτη οικονομική καταστροφή, ο «πόλεμος» που δέχθηκε και οι φίλοι που χάθηκαν. Τι είπε για την οικογένεια και τον έρωτα.