Τεχνολογία - Επιστήμη

Επίδομα ασθενείας: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΦΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας. Ποια διαδικασία θα ακολουθούν οι ασφαλισμένοι.

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του e-EΦΚΑ τίθεται σήμερα (22/01/2021) σε πιλοτική λειτουργία ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας για τους εργαζόμενους μισθωτούς ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ο θεράπων ιατρός βεβαιώνει την ανικανότητα λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου προς εργασία. Ο ασφαλισμένος με χρήση κωδικών TAXISNET εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας θα υποβάλλει τη σχετική αίτηση του στον σύνδεσμο: www.efka.gov.gr/epidomaή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).