Life

“The 2night Show”: Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Καράβας (βίντεο)

Μίλησε για την επιτυχημένη του πορεία στον χώρο του μόντελινγκ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την εμπειρία του στην τηλεόραση και την οικογένειά του.