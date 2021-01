Κοινωνία

Εργαζόμενη στην καθαριότητα καταγγέλλει αντιδήμαρχο για παρενόχληση (βίντεο)

Ακόμα μία περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, αυτήν τη φορά εργαζόμενης. Υπάλληλος της δημοτικής καθαριότητας και ο δήμαρχος στον ΑΝΤ1.

Τον προϊστάμενο της, αντιδήμαρχο του Πύργου μήνυσε εργαζόμενη στην καθαριότητα, η οποία περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» την εμπειρία της.

Όπως είπε η γυναίκα, που διατήρησε την επωνυμία της, για πολλά χρόνια και μέχρι πρότινος, εργαζόταν στην ανακύκλωση. Όταν πρόσφατα ανέλαβε ο καταγγελλόμενος αντιδήμαρχος να οργανώσει πρόγραμμα ανακύκλωσης, ζήτησε τη βοήθειά της το στήσιμο.

Λίγο αργότερα όμως, «άρχισε να μου στέλνει φωτογραφίες μου από το Facebook με μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου», καταγγέλλει η γυναίκα στον ΑΝΤ1.

Διευκρίνισε ότι, ο συγκεκριμένος «δεν προχώρησε σε πράξεις», σημειώνοντας πως «με πήγαινε πίσω στη δουλειά μου».

Η γυναίκα προχώρησε σε μήνυση και όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Πύργου, κ.Αντωνακόπουλος, μόλις του κοινοποιήθηκε η μήνυση, «ενημέρωσα τον αντιδήμαρχο, τον παρακάλεσα να παραιτηθεί κι αφού δεν το έκανε, τον έπαυσα».