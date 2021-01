Αθλητικά

Κακλαμανάκης στον ΑΝΤ1: Πάντα μιλούσαμε, τώρα μας ακούτε

Συγκλονίζει για ακόμα μία φορά ο Ολυμπιονίκης της ιστοπλοΐας μιλώντας για τα όσα συμβαίνουν μέσα στην Ομοσπονδία.

Για τα όσα συμβαίνουν μέσα στην Ομοσπονδία μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης.

«Γιατί τώρα; Γιατί ποτέ μέχρι τώρα δεν υπήρχε εύφορο έδαφος», είπε απαντώντας στο «γιατί» έγινε τώρα η καταγγελία από τη Σοφία Μπεκατώρου, εξηγώντας ότι, μέχρι πρότινος συσπειρώνονταν η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία με την Πολιτική.

Έναυσμα για να μιλήσει ο ίδιος ήταν η πρόσκληση του Λευτέρη Αυγενάκη στη Βουλή, είπε, κατηγορώντας «την Ομοσπονδία ότι, «συστηματικά έχει αποκρύψει στοιχεία, όπως και στην περίπτωση της δίκης κατά εμού».

Ερωτηθείς για το έγγραφο που αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 ότι καλούνταν να υπογράψουν οι αθλητές της ιστιοπλοΐας, το οποίο ουσιαστικά όχι μόνο τους «φίμωνε» αλλά με την υπογραφή του παραιτούνταν κάθε δικαιώματος προσφυγής στη Δικαιοσύνη, σχολίασε:

«Δεν μιλάμε μόνο για κατάχρηση εξουσίας, αλλά αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να το βάλουν σε χαρτί και να απειλούν με αποκλεισμό, φανταστείτε τι έχει γίνει σε προφορικό επίπεδο», σημειώνοντας πως «κάποιοι δεν το αντέχουν, τσαλακώνουν τα όνειρά τους και τα πετάνε στα σκουπίδια».

Χαρακτήρισε δε, «τελειωμένη υπόθεση» την περίπτωση καταγγελίας κατά μελών της Ομοσπονδίας αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι, οι αθλητές που θα έκαναν την καταγγελία θα παραπέμπονταν στο Πειθαρχικό της Ομοσπονδίας.

«Όπως είχαμε τη μέγιστη τιμή να δεχτούμε την αγάπη της Ελλάδας, την τιμή να σηκώνουμε τη σημαία στην άλλη άκρη του κόσμου ,έχουμε την υποχρέωση να έρθουν τα παιδιά στον αθλητισμό, αλλά κάτω από υγιείς συνθήκες», τόνισε ο Ολυμπιονίκης.

Και κατέληξε πως «το πρόβλημά μου δεν ήταν ο πόλεμος που βίωσα επί 30 χρόνια, αλλά το πώς εξελίχθηκαν άτομα που ήταν γνωστό ότι είχαν παραβατική συμπεριφορά, όχι μόνο σε επίπεδο βιασμού, αλλά ακόμα και σε διασπάθιση δημόσιου χρήματος».

Η Ολυμπιακή Επιτροπή ήξερε, εγώ μίλησα για τρίτη φορά στη Βουλή. Εγώ έμαθα για τη Σοφία αφού μίλησα στη Βουλή. Όπως έμαθα προχθές για το κοριτσάκι. Διαχρονικά, αυτά που βλέπαμε τα λέγαμε, όμως δεν μας άκουγε κανείς. Τώρα μας ακούτε».