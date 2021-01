Κοινωνία

Μαλίχιν στον ΑΝΤ1: Η Σοφία Μπεκατώρου ζούσε σε κλίμα απειλής στην ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία (βίντεο)

Η ψυχοθεραπεύτρια της Σοφίας Μπεκατώρου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». Πως βοήθησε την Ολυμπιονίκη να διαχειριστεί την σεξουαλική κακοποίηση.

Η ψυχαναλύτρια της Σοφίας Μπεκατώρου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης, που κατήγγειλε η Ολυμπιονίκης, και αποκάλυψε πως την βοήθησε να το διαχειριστεί.

Όπως είπε η κ. Μαλίχιν ο τραυματισμός μιας σεξουαλικής κακοποίησης είναι βαρύς και έχει τεράστιες συνέπειες και τόνισε ότι το θύμα θα ζήσει με αυτό το τραύμα για όλη του την ζωή.



Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί δεν μίλησε ποιο νωρίς», που ακούγεται από πολύ κόσμο για τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου μετά από 23 χρόνια, η κ. Μαλίχιν το χαρακτήρισε σαθρό, τονίζοντας ότι είναι ένα ερώτημα που ρίχνει την ευθύνη στο θύμα.



«Το θύμα δέχεται μια επίθεση δυσανάλογη. Η Σοφία Μπεκατώρου και κάθε θύμα δεν θα μπορούσε να αντιδράσει τότε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το θύμα είναι «άχρονο». «Ο χρόνος που η Σοφία Μπεκατώρου αντιδρά είναι τώρα που μπορεί», υπογράμμισε η κ. Μαλίχιν.



Μιλώντας για την περίπτωση της Σοφίας Μπεκατώρου, είπε πως «υπήρχε μεγάλη κοινωνική πίεση και εσωτερική, ενώ αναφερόμενη στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία είπε πως «μιλάμε για ένα πατριαρχικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έχει συμβεί η κακοποίηση και μέσα σε κλίμα απειλής». Η Σοφία Μπεκατώρου «ζούσε υπό την απειλή «θα σκοτώσουμε το όνειρό σου»», τόνισε η κ. Μαλίχιν.



Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα αν η Ολυμπιονίκης σκέφτηκε να κάνει κακό στον εαυτό της, η κ. Μαλίχιν, μιλώντας γενικά για τέτοιες περιπτώσεις, ανέφερε πως «όταν το θύμα έχει υποστεί έναν τόσο βαρύ τραυματισμό προσβάλλεται εκ θεμελίων η επιθυμία του για ζωή».