Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο: Ανοίγει η πλατφόρμα για τους άνω των 80

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πορεία του εμβολιασμού και ο προγραμματισμός για τα νησιά.

Ανοίγει σήμερα στις 18:00 η πλατφόρμα των ραντεβού εμβολιασμού για την ηλικιακή ομάδα 80 έως 84 ετών. Μέχρι χθες Πέμπτη είχαν εμβολιαστεί 32.701 πολίτες άνω των 85 ετών, 81.000 υγειονομικοί και περισσότεροι από 7.000 στους οίκους ευγηρίας.

Την Πέμπτη έγιναν 13.318 εμβολιασμοί, προχθές 15.290 εμβολιασμοί που είναι και ημερήσιο ρεκόρ μέχρι στιγμής και συνολικά από 27 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη έχουν γίνει 123.077, εμβολιασμοί, δηλαδή έχει εμβολιαστεί το 1,13% του πληθυσμού. Έχουν κλειστεί 400.000 ραντεβού για πρώτη και δεύτερη δόση. Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για την επιδημία και το σχέδιο εμβολιασμού, υπενθύμισε τους τρόπους του ραντεβού, λέγοντας ότι αν ο πολίτης είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, θα του έρθει αυτόματα μήνυμα στο κινητό του.

Ο πολίτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει το ραντεβού. Αν δεν αποδεχθεί ή δεν επιβεβαιώσει το ραντεβού δεν χάνει τη σειρά του και μπορεί μπαίνοντας στην πλατφόρμα και εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του να κλείσει ραντεβού σε εμβολιαστικό κέντρο της προτίμησής του. Ο δεύτερος τρόπος είναι στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr όπου εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του μπορεί να κλείσει ραντεβού. Επίσης μπορεί να κλείσει ραντεβού στα φαρμακεία ή στα ΚΕΠ. Εξήγησε ότι ο πολίτης μπορεί να ακυρώσει το ραντεβού του αλλά σε χρονικό διάστημα 72 ώρες πριν. Αν δεν προσέλθει στο ραντεβού μπορεί να ξανακλείσει άλλο ραντεβού αλλά μόνο εφόσον μεσολαβήσει ένας μήνας.

Σχεδιασμός εμβολιασμών στη νησιωτική Ελλάδα

Ο σχεδιασμός, όπως τον ανέλυσε ο υπεύθυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα Ταξίαρχος Αρίστος Περρής περιλαμβάνει 4 φάσεις.

Η πρώτη φάση αφορά 18 νησιά στα οποία υπάρχουν νοσοκομειακές μονάδες. Ο εμβολιασμός υλοποιείται ήδη . Ξεκίνησε στιςω11 Ιανουαρίου για υγειονομικούς και από 18 Ιανουαρίου για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών με βάση την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Η μεταφορά των εμβολίων γίνεται αεροπορικώς δωρεάν και συνδράμει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και μέσα της ΓΓΠΠ.

Η δεύτερη φάση αφορά 12 νησιά που έχουν πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει στις 28 Ιανουαρίου, με τους μόνιμους κατοίκους άνω των 80 ετών. Η μεταφορά εμβολίων γίνεται και εδώ με αεροπορικά μέσα και θα χρησιμοποιηθούν και ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η τρίτη φάση αφορά 19 νησιά, τα οποία έχουν πληθυσμό από 1.000 - 3.500 κατοίκους. Η μεταφορά των εμβολίων θα απαιτήσει συνδυασμό μέσων, αεροπορικών και θαλασσίων.

Η τέταρτη φάση αφορά νησιά που έχουν πληθυσμό μικρότερο από 1.000 κατοίκους. Ο εμβολισμός θα γίνει σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και τους φορείς ΤΑ. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού άνω των 18 ετών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου. Η μεταφορά εμβολίων και υγειονομικού προσωπικού που τυχόν απαιτηθεί θα γίνεται με εναέρια μέσα που διαθέτει το ΓΕΕΘΑ, η ΓΓΠΠ καθώς και σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Η έναρξη γίνεται με το Καστελόριζο, όπου από 27 έως και 30 Ιανουαρίου θα γίνει ο εμβολιασμός στο σύνολο των επιθυμούντων κατοίκων άνω των 18 ετών.