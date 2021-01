Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Οπαδικό επεισόδιο και πυροβολισμοί μέρα –μεσημέρι (βίντεο)

Σε πυροβολισμούς κατέληξε επεισόδιο οπαδικής βίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν ως δράστες του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς, το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης εξιχνίασε την υπόθεση και τα κίνητρα της πράξης τους αποδίδονται σε οπαδικές διαφορές.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο θύματα της επίθεσης, λίγες ώρες μετά το συμβάν, σε ιδιωτική κλινική, όπου είχαν απευθυνθεί για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς ότι τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη διαλεύκανση του περιστατικού.

Την υπόθεση ανέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους που εξέτασαν μαρτυρίες περιοίκων αλλά και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Από το σημείο της ένοπλης συμπλοκής (επί της οδού Κ. Καραμανλή) περισυνελέγησαν κάλυκες, από τους οποίους ένας ήταν «σφηνωμένος» στην πρόσοψη καταστήματος, ενώ εντοπίστηκαν και κηλίδες αίματος που αξιοποιήθηκαν εργαστηριακά. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα θύματα έφεραν διακριτικά ομάδας, γεγονός που έστρεψε τις έρευνες στην εκδοχή των οπαδικών διαφορών.