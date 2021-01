Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη

Που ήταν το επίκεντρο του σεισμού και το μέγεθός του.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση έγινε 49 χλμ. βορειοδυτικά της Κάσου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 27,5 χλμ.