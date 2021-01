Υγεία - Περιβάλλον

Παρασκευής: Σχολεία, κυνήγι, ψάρεμα και μετακινήσεις στο “τραπέζι” της Επιτροπής

Ποιες δραστηριότητες είναι πιθανότερο να απελευθερωθούν πρώτες και ποιες θα ακολουθήσουν. Το μέλος της Επιτροπής στον ΑΝΤ1 λίγο πριν από τη συνεδρίαση.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να ανοίξουν ακόμα και την ερχόμενη Δευτέρα τα σχολεία ο Δημήτρης Παρασκευής – Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που συνεδριάζει σε λίγες ώρες.

Όσο αφορά την απελευθέρωση του κυνηγιού και του ψαρέματος, σχολίασε πως γίνεται αντιληπτή η σημαντικότητα για τον ψυχισμό των πολιτών, διαβεβαιώνοντας πως το θέμα θα συζητηθεί.

«Προς το παρόν κάποιοι νομοί είναι πολύ καλύτερα από άλλους, και υπάρχει κίνδυνος για τους νομούς», απάντησε ερωτηθείς αν θα επιτραπεί η μετακίνηση, διαβεβαίωσε ωστόσο, ότι το ζήτημα θα μπει στο τραπέζι της συνεδρίασης σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που υποδεικνύει η κυβέρνηση ότι πρέπει να ανοίξουν, δίνοντας ως παράδειγμα τα χιονοδρομικά.

Παραδέχθηκε ότι οι δόσεις εμβολίου είναι λιγότερες από αυτές που είχαν προγραμματιστεί, συμπληρώνοντας πως «ευελπιστούμε το Μάρτιο από την Astra Zeneca», να λάβουμε κι άλλες δόσεις.

Τόνισε ότι υπάρχει «γενική δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις», όμως υπογράμμισε πως «είναι τεράστιο εγχείρημα και για τις εταιρείες».

«Ευελπιστούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε πετύχει την ανοσία ή τουλάχιστον να έχουμε προφυλάξει τους πιο ευάλωτους», σημείωσε και εξήγησε πως ακόμα κι όταν κάποιος έχει εμβολιαστεί, υπάρχει κίνδυνος να νοσήσει, απλά ελαχιστοποιείται, δεν εξαλείφεται. Το ίδιο ισχύει και για τη μετάδοση του ιού.

«Δεν θα κινδυνεύουμε να έχουμε εξάρσεις, όχι ότι δεν θα κινδυνεύουμε καθόλου», διευκρίνισε.

Απαντώντας, τέλος, σε σχετικό ερώτημα, για το αν θα είναι στην ατζέντα της συνεδρίασης της Επιτροπής το άνοιγμα των πρακτορείων του ΟΠΑΠ, απάντησε πως…μάλλον ναι».